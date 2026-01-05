Видеокарту оснастили крупным ЖК-дисплеем

Одна из моделей видеокарт RTX 5090 32G LIGHTNING от компании MSI получит продвинутую систему жидкостного охлаждения (СЖО), сообщает Wccftech. На это указывает рендер, появившийся на сайте выставки CES 2026, а также тизер, опубликованный MSI в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: MSI, CES 2026

На опубликованном рендере видно, что видеокарта оснащена водоблоком СЖО, который скрывается за объёмным кожухом с большим встроенным ЖК-дисплеем. На сайте CES 2026 говорится, что модель разработана совместно с NVIDIA для исключительной стабильности при экстремальных значениях энергопотребления и тактовых частот. RTX 5090 32G LIGHTNING оснащается парой разъёмов дополнительного питания 12V-2x6, которые обеспечивают подачу мощности до 1600 Вт, а водоблок обеспечивает охлаждение графического процессора, памяти и всех высоковольтных каскадов.

Источник изображения: MSI

Что касается радиатора, говорится о конструкции с зонированной переменной плотностью рёбер, а также осевых вентиляторах с совершенно новыми аэродинамическими лопастями для создания высокого статического давления при низком уровне шума.

Рассматриваемая модель предназначена для розничной продажи, в отличие от той версии, что рассылалась оверклокерам. Как сообщалось ранее, мощность модели для экстремального разгона может быть разблокирована до 2500 Вт.

Ранее MSI публиковала тизеры с видеокартами LIGHTNING, которые оснащались воздушными или гибридными моноблочными системами охлаждения. На момент написания неизвестно, представят ли такие модели или это были концепты.