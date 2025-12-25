Сайт Конференция
molexandr
AOOSTAR выпустила док-станцию для видеокарт AG03 с 800-ваттным БП и тремя вариантами подключения
AG03 получила USB4 v2, Thunderbolt 5 и OCuLink

Компания AOOSTAR представила док-станцию для видеокарт AG03 со встроенным блоком питания мощностью 800 Вт, сообщает VideoCardz. В отличие от прошлой модели AG02, новая поддерживает подключение посредством USB4 v2 и Thunderbolt 5 в дополнение к OCuLink. Есть поддержка обратной подачи питания мощностью до 140 Вт.

Источник изображения: AOOSTAR

AOOSTAR AG03 поддерживает полноразмерные видеокарты с энергопотреблением до 500 Вт. Прошлая версия док-станции при той же мощности блока питания поддерживала графические адаптеры, требующие до 600 Вт энергии. Причины регрессии в новой версии не уточняются, не исключена ошибка в описании. Док станция оснащается полноразмерным слотом PCIe 4.0, но в нём активны 4 линии из 16, максимальная пропускная способность достигает 64 гигабит в секунду.

Источник изображения: AOOSTAR

С ростом производительности мини-ПК возрастает и их популярность. Современные миниатюрные компьютеры оснащаются мощными процессорами и внушительным объёмом оперативной памяти, что позволяет выполнять на них не только базовые задачи. Сейчас мини-ПК может заменить полноценный игровой компьютер и даже рабочую станцию, но графическая производительность всё же пока остаётся узким местом. Поэтому растёт востребованность внешних док-станций для подключения полноценных дискретных видеокарт для игр, создания контента, работы с графикой, искусственным интеллектом и прочих задач.

Источник изображения: AOOSTAR

По предварительной информации, в Китае док-станция AOOSTAR AG03 будет продаваться по цене от 1499 ¥.

#мини-пк #aoostar #док-станции
Источник: videocardz.com
