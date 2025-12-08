Максимальная частота обновления будет доступна в HD-разрешении.

Бренды Philips и AOC, входящие в группу компаний TPV Technology, объявили о выпуске двухрежимных игровых мониторов с частотой обновления до 1000 Гц, сообщает ITHome. В Philips сделали объявление первыми, новый монитор EVNIA 27M2N5500XD поддерживает переключение между разрешениями QHD (2560 на 1440 пикселей) с частотой обновления 500 Гц и HD (1280 на 720 пикселей) с частотой обновления 1000 Гц. Теперь аналогичные режимы заявлены AOC для нового монитора AGON AGP277QK.

Источник изображения: AOC AGON, ITHome

Для монитора EVNIA 27M2N5500XD заявлены время отклика 1 мс при переключении пикселей между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG), статический коэффициент контрастности 2000:1, сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 400 и значение точности цветопередачи ΔE меньше 2.

Источник изображения: Philips, ITHome

Монитор AGON AGP277QK оснащается дисплеем HFS Shoot с временем отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT) 0,3 мс и временем отклика GtG 0,5 мс. Заявлены статическая контрастность 2000:1, 10-битная глубина цвета, показатель ΔE меньше 1 и 95-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Кроме того, этот монитор оснащён входами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, портом USB 3.2, фоновой RGB-подсветкой Light FX, которую можно настроить на взаимодействие с музыкой.

Сроки появления мониторов в продаже не уточняются.