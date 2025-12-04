Исправлено много ошибок, внедрены оптимизации для Battlefield 6: Winter Offensive и Call of Duty: Black Ops 7. Первый выпуск без поддержки видеокарт GeForce GTX 900 (Maxwell), GTX 10 (Pascal) и TITAN V (Volta).

Компания NVIDIA выпустила новый набор графических драйверов GeForce Game Ready 591.44 — это первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт GeForce GTX 900 (Maxwell), GTX 10 (Pascal) и TITAN V (Volta).

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

В примечаниях (PDF) к выпуску сообщается об оптимизациях для обновления Battlefield 6 под названием Winter Offensive. Обновление станет доступно 9 декабря и принесёт множество изменений, подробнее о которых можно узнать на официальном сайте Electronic Arts. Кроме этого, в драйвере реализованы дополнительные оптимизации для Call of Duty: Black Ops 7 и других игр с поддержкой технологий DLSS 4. Примечательным изменением является возвращение поддержки 32-битной архитектуры CUDA для видеокарт GeForce RTX 50 серии, а значит и 32-битного PhysX в старых играх.

С драйвером GeForce Game Ready 591.44 аппаратное ускорение 32-битного PhysX заработает на видеокартах GeForce RTX 50 в следующих играх:

Alice: Madness Returns.

Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Batman: Arkham City.

Batman: Arkham Origins.

Borderlands 2.

Mafia II.

Metro 2033.

Metro: Last Light.

Mirror’s Edge.

Для Batman: Arkham Asylum обновление с поддержкой 32-битного PhysX на видеокартах GeForce RTX 50 выйдет в первой половине 2026 года.

Драйвер GeForce Game Ready 591.44 исправляет довольно много проблем и недочётов.

Проблемы со стабильностью в Madden 26 и Battlefield 6.

Проблемы с отображением текста в Counter-Strike 2, когда разрешение в игре ниже собственного разрешения монитора.

Графические артефакты в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Проблемы с освещением в Like a Dragon: Infinite Wealth.

Снижение производительности Black Myth: Wukong после выхода драйверов 570 серии.

Некорректного отображение частиц на видеокартах GeForce RTX 50 в Monster Hunter World: Iceborne.

Артефакты на мечах в The Witcher 3: Wild Hunt.

Снижение яркости в Call of Duty: Black Ops 3.

Снижение производительности в Windows 11 после октябрьского обновления KB5066835.

«Фризы» в Adobe Premiere Pro во время экспорта с аппаратным декодированием.

Нестабильность систем с антивирусным программным обеспечением Sophos Home Antivirus.

Зелёные полосы во время воспроизведения видео в Chromium-браузерах на системах с видеокартами GeForce RTX 50.

Драйвер GeForce Game Ready 591.44 доступен для загрузки на официальном сайте NVIDIA.