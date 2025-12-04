Компания NVIDIA выпустила новый набор графических драйверов GeForce Game Ready 591.44 — это первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт GeForce GTX 900 (Maxwell), GTX 10 (Pascal) и TITAN V (Volta).
В примечаниях (PDF) к выпуску сообщается об оптимизациях для обновления Battlefield 6 под названием Winter Offensive. Обновление станет доступно 9 декабря и принесёт множество изменений, подробнее о которых можно узнать на официальном сайте Electronic Arts. Кроме этого, в драйвере реализованы дополнительные оптимизации для Call of Duty: Black Ops 7 и других игр с поддержкой технологий DLSS 4. Примечательным изменением является возвращение поддержки 32-битной архитектуры CUDA для видеокарт GeForce RTX 50 серии, а значит и 32-битного PhysX в старых играх.
С драйвером GeForce Game Ready 591.44 аппаратное ускорение 32-битного PhysX заработает на видеокартах GeForce RTX 50 в следующих играх:
- Alice: Madness Returns.
- Assassin’s Creed IV: Black Flag.
- Batman: Arkham City.
- Batman: Arkham Origins.
- Borderlands 2.
- Mafia II.
- Metro 2033.
- Metro: Last Light.
- Mirror’s Edge.
Для Batman: Arkham Asylum обновление с поддержкой 32-битного PhysX на видеокартах GeForce RTX 50 выйдет в первой половине 2026 года.
Драйвер GeForce Game Ready 591.44 исправляет довольно много проблем и недочётов.
- Проблемы со стабильностью в Madden 26 и Battlefield 6.
- Проблемы с отображением текста в Counter-Strike 2, когда разрешение в игре ниже собственного разрешения монитора.
- Графические артефакты в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.
- Проблемы с освещением в Like a Dragon: Infinite Wealth.
- Снижение производительности Black Myth: Wukong после выхода драйверов 570 серии.
- Некорректного отображение частиц на видеокартах GeForce RTX 50 в Monster Hunter World: Iceborne.
- Артефакты на мечах в The Witcher 3: Wild Hunt.
- Снижение яркости в Call of Duty: Black Ops 3.
- Снижение производительности в Windows 11 после октябрьского обновления KB5066835.
- «Фризы» в Adobe Premiere Pro во время экспорта с аппаратным декодированием.
- Нестабильность систем с антивирусным программным обеспечением Sophos Home Antivirus.
- Зелёные полосы во время воспроизведения видео в Chromium-браузерах на системах с видеокартами GeForce RTX 50.
Драйвер GeForce Game Ready 591.44 доступен для загрузки на официальном сайте NVIDIA.