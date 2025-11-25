По новым слухам, кэш является частью вычислительной плитки.

Инсайдер под псевдонимом Jaykihn подтверждает, что в семействе процессоров Intel Nova Lake-S появятся модели с большим объёмом кэш-памяти, сообщает VideoCardz. На данный момент инсайдеру известно о двух конфигурациях процессоров с «большим кэшем последнего уровня» (big Last Level Cache, bLLC). Обе предназначены для процессоров с разблокированным множителем, но не флагманских.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash

Объём кэш-памяти bLLC составляет 144 МБ. Это не отдельный кристалл, как предполагалось ранее, кэш-память располагается в вычислительной «плитке» вместе с процессорными ядрами. Что касается конфигураций, сообщается о двух вариантах с сочетанием производительных P- и эффективных E-ядер по формулам 8P+12E и 8P+16E. Поскольку в семействе Intel Nova Lake-S ожидается значительное увеличение количества ядер, данные конфигурации не относятся к флагманским. По информации инсайдера, деление процессоров на классы всё ещё обсуждается в компании, но не исключено, что такое количество ядер предложат процессоры Core Ultra 5.

Ожидается, что процессоры Intel Nova Lake-S, оснащённые bLLC, составят конкуренцию будущим процессорам AMD Ryzen X3D. По крайней мере, потенциальным 8- и 12-ядерным моделям, которые будут продвигаться как лучшие процессоры для игровых систем.

Для сравнения, общий объём кэш-памяти в 8-ядерном AMD Ryzen 7 9800X3D текущего поколения составляет 96 МБ, в 16-ядерном Ryzen 9 9950X3D — 128 МБ. Ходят слухи о разработке модели 9950X3D2 с двумя кристаллами 3D V-Cache и 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня, но пока они не подтвердились. В следующем поколении процессоров AMD ожидают, что кэш-память L3 в кристалле с процессорными ядрами увеличится до 48 МБ, а в кристалле 3D V-Cache — до 96 МБ. В сумме те же 144 МБ.

Накануне Jaykihn заявил, что процессоры Intel Nova Lake-S оснастят производительными NPU 6.