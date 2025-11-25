Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel может оснастить большим кэшем несколько процессоров Core Ultra 400K среднего класса
По новым слухам, кэш является частью вычислительной плитки.

Инсайдер под псевдонимом Jaykihn подтверждает, что в семействе процессоров Intel Nova Lake-S появятся модели с большим объёмом кэш-памяти, сообщает VideoCardz. На данный момент инсайдеру известно о двух конфигурациях процессоров с «большим кэшем последнего уровня» (big Last Level Cache, bLLC). Обе предназначены для процессоров с разблокированным множителем, но не флагманских.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash

Объём кэш-памяти bLLC составляет 144 МБ. Это не отдельный кристалл, как предполагалось ранее, кэш-память располагается в вычислительной «плитке» вместе с процессорными ядрами. Что касается конфигураций, сообщается о двух вариантах с сочетанием производительных P- и эффективных E-ядер по формулам 8P+12E и 8P+16E. Поскольку в семействе Intel Nova Lake-S ожидается значительное увеличение количества ядер, данные конфигурации не относятся к флагманским. По информации инсайдера, деление процессоров на классы всё ещё обсуждается в компании, но не исключено, что такое количество ядер предложат процессоры Core Ultra 5.

Ожидается, что процессоры Intel Nova Lake-S, оснащённые bLLC, составят конкуренцию будущим процессорам AMD Ryzen X3D. По крайней мере, потенциальным 8- и 12-ядерным моделям, которые будут продвигаться как лучшие процессоры для игровых систем.

Для сравнения, общий объём кэш-памяти в 8-ядерном AMD Ryzen 7 9800X3D текущего поколения составляет 96 МБ, в 16-ядерном Ryzen 9 9950X3D — 128 МБ. Ходят слухи о разработке модели 9950X3D2 с двумя кристаллами 3D V-Cache и 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня, но пока они не подтвердились. В следующем поколении процессоров AMD ожидают, что кэш-память L3 в кристалле с процессорными ядрами увеличится до 48 МБ, а в кристалле 3D V-Cache — до 96 МБ. В сумме те же 144 МБ.

Накануне Jaykihn заявил, что процессоры Intel Nova Lake-S оснастят производительными NPU 6.

#amd #intel #процессоры #3d v-cache #nova lake-s
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
3I/ATLAS сократил расстояние от Земли до 300 млн км и продолжает приближаться на 2 млн км в сутки
1
Корпус морской пехоты США свозит военное оборудование на остров недалеко от Тайваня
+
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
В Челябинске возобновляют строительство метротрама - гибрида метро и трамвая
+
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
ВМС Великобритании сообщили о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
1
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
7
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
В Китае создали альтернативу мясу путём генной модификации грибов
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
26
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Microsoft тестирует предварительную загрузку Проводника в Windows 11
+
Курдские силы безопасности открыли огонь по БПЛА недалеко от крупного месторождения газа в Ираке
+
Австралийские ученые установили связь температуры тела при разминке и эффективность тренировки
2

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
37
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
1
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
5
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
+

Сейчас обсуждают

Панишер
22:18
Кудахцев,апорт. Ты теперь тут тоже спокойно не посидишь цхахахаах на пару с таким же ссученным полотером - кишкой
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
22:12
А кто ты есть то? Если твое основное рабочее занятие это вылизывать любимку-огрызок 6600 и отлавливать комменты на пару с офисной шлюхой алешкой-кишкой,в которых люди просто имеют отличное мнение от в...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
MAy0R
21:44
Это те же люди, которым вот прям необходима была 3060 за 120к в 2021-м, нужны были запасы гречки и туалетки в 2020-м, они же не могли обойтись без десятка телевизоров в 2014-м и у них закончилось мест...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Asker 013
21:42
Думаю нарушать равновесие между магмой и коркой Земли, достигнутое за последние тысячелетия нельзя - если корка начнет побеждать может случиться большой пуук
Самый опасный вулкан в США хотят превратить в источник энергии
Turbo-met
21:37
Их надо всех на пж посадить. Иначе они нас убьют.
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
Панишер
21:34
Напомним шо имеем дело с тульской шлюхой-давалкой алешкой полотером -прямой кишкой Который любит переобуваться и не вывозит за базар уххахахахаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
21:33
Пестюк Нвидияэндинтел-сосер Кудахцев с обрубком-любимкой 6600,жди себя следующим на доске почета ухахахаххаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
beltar
21:33
А налог на яйца будет? А полиция будет вместо расследования реальной уголовки искать гомосеков?
В российских соцсетях обсуждают слухи о возможном введении уголовного наказания за тунеядство
Панишер
21:31
Шо,шавка голос подала когда никого нет и ответила на сообщения на которые ссала раньше ? Ухахахахаха ай молодца держишь уровень шлюхи.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Volden
21:20
Мне за 30... Чаще играю в одиночные игры, так как не всегда находится время скооперироваться с друзьями А из сетевых предпочитаю именно кооперативы (или хотя бы сессии, где можно просто повеселиться с...
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter