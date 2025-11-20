Об этом рассказал YouTube-блогер Лайнус Себастьян.

Те, кто ожидал, что будущий игровой мини-ПК Steam Machine будет стоить столько же, сколько и игровая консоль, вероятно, будут разочарованы. В недавнем выпуске подкаста WAN Show от YouTube-канала Linus Tech Tips Лайнус Себастьян прокомментировал пока не объявленную цену системы. Хотя Лайнус не знает точную цену, судя по реакции сотрудников Valve на его вопросы, есть веские основания полагать, что её цена не опустится до уровня PlayStation 5 и Xbox Series X.

Источник изображения: Valve

«Когда я выразил разочарование в том, что ценовая модель не соответствует консольной … меня спросили, что я подразумеваю под консольной ценой, и я ответил: 500 долларов. Никто ничего не сказал, но атмосфера в комнате была не очень хорошей», — сказал Лайнус во время подкаста.

Ранее в Valve заявили, что цена Steam Machine будет сопоставима с ценой аналогичного по характеристикам компьютера. Было бы опрометчиво ожидать, что игровой ПК в форм-факторе консоли будет стоить столько же. Поэтому реакция сотрудников Valve, как отмечает Лайнус, не должна никого удивлять, особенно в свете ожидаемого значительного повышения цен на память, которое затронет широкий спектр оборудования, включая игровое.

Обширная библиотека игр и продуманная аппаратная конфигурация являются весомыми факторами успеха Steam Machine, однако специалисты считают, что определяющим фактором станет цена. Если устройство будет слишком дорогим, покупатели не раздумывая переключат внимание на альтернативы.

В состав Steam Machine входит 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Zen 4 с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц при тепловой мощности до 30 Вт; дискретная графика RDNA 3 с количеством вычислительных блоков, равным 28, и 8 ГБ видеопамяти; 16 ГБ оперативной памяти; твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ или более.

По различным оценкам, в Северной Америке цена Steam Machine может лежать в диапазоне 550…1100 $ в зависимости от ёмкости твердотельного накопителя и комплектации. Исходя из вышесказанного, 550 $ — это нереалистичный прогноз. Цена в диапазоне 799…899 $ кажется более вероятной. Новый компьютер с актуальным 6-ядерным процессором AMD, видеокартой Radeon RX 7600 и 16 ГБ оперативной памяти за рубежом стоит примерно столько же.