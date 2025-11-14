А затем сделал шунтмод с разгоном.

Видеокарте GIGABYTE GeForce RTX 5090 GAMING OC добавили второй разъём питания 12V-2x6, сделали шунтмод и разогнали. Об успешном эксперименте на платформе YouTube рассказал владелец под псевдонимом Yugimuru.

Источник изображения: Yugimuru, YouTube

Пользователь обнаружил, что на печатной плате видеокарты предусмотрена возможность установки разъёма питания 12V-2x6 в двух разных местах, сбоку и на торце. Это сделано для унификации: одна и та же плата используется в моделях GAMING OC и STEALTH со скрытым подключением питания. Предполагается, что на каждой из моделей используется только один разъём, однако владелец припаял к видеокарте второй и теперь оба 12V-2x6 работают вместе. Второй разъём питания не позволил установить оригинальную систему охлаждения, поэтому моддеру пришлось перейти на жидкостное охлаждение.

Источник изображения: TechPowerUp

В данном случае также был выполнен шунтмод. Оригинальные токовые резисторы сопротивлением 2 мОм были заменены на резисторы сопротивлением около 1,2 мОм. Мощность, которую видеокарта «видит» с помощью встроенных инструментов мониторинга, занижена примерно в 1,67 раза.

К сожалению, у Yugimuru нет оборудования, чтобы проверить распределение мощности по кабелям, но он использовал тепловизор и подтвердил, что оба разъёма нагреваются одинаково. BIOS видеокарты сообщает о потребляемой мощности 485 Вт, но фактическое потребление составляет 808 Вт. В частности, это подтверждается потреблением системы из розетки, которая после модификации выросла до 975 Вт.

Результаты бенчмарков показывают, что прирост от этой модификации меньше, чем предполагают показатели мощности. Частота графического процессора может достигать около 3,2 ГГц, результаты близки к максимальным для рассматриваемой конфигурации оборудования, но улучшения незначительны. Возможно, производительность ограничивается температурой — видеокарта нагревается до 67 градусов по Цельсию из-за неидеальной посадки водоблока.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

На рынке представлена только одна видеокарта с двумя разъёмами питания 12V-2x6 — специальная версия GALAX RTX 5090D HOF. Ожидаемая ASUS RTX 5090 ROG MATRIX также будет иметь два разъёма питания, однако вторым является GC-HPWR, а не 12V-2x6.