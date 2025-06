Официально в компании не называли точную дату.

Портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go 2 могут выпустить в сентябре этого года, сообщил представитель Lenovo в Латинской Америке одному из пользователей в социальных сетях, пишет VideoCardz.

Компания пока не подтвердила точную дату выхода устройства, а журналисты, беседовавшие с представителями Lenovo на выставке CES 2025, рассказывали о планах выпустить КПК в четвёртом квартале 2025 года. Исходя из этого, не исключается, что новая информация от представителя Lenovo может быть неточной. Так или иначе, Legion Go 2 должны выпустить в течение 2025 года.

Lenovo Legion Go 2 оснастят процессором AMD Ryzen Z2 Extreme (8 ядер, 16 потоков и интегрированной графика Radeon 890M), 8,8-дюймовым OLED-дисплеем и съёмными контроллерами. Цены на устройство не озвучены, но уже сейчас понятно, что дешёвым оно не будет. Так, игровые КПК Lenovo Legion Go S с процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme или Ryzen Z2 Go, которые позиционируются как более доступные модели, в США стоят от 599 до 899 долларов, отметили в VideoCardz. Очевидно, Legion Go 2 будет дороже.

Возможно, Lenovo заинтересована выпустить Legion Go 2 до появления Asus ROG Xbox Ally в конце года. Игровые КПК, созданные в рамках сотрудничества Asus и Microsoft, как ожидается, будут отличаться наличием дополнительных оптимизаций Windows 11 и сопутствующего программного обеспечения, другие аналогичные устройства под управлением этой операционной системы получат эти оптимизации позже. Asus ROG Xbox Ally представлена в двух версиях, основное отличие в процессоре: старшая модель оснащается AMD Ryzen AI Z2 Extreme, младшая — Ryzen Z2 A. Оба процессора были представлены во время анонса ROG Xbox Ally, первый является аналогом Ryzen Z2 Extreme, но с включённым нейронным блоком (Neural Processing Unit, NPU), второй — родственник чипа Aerith для Steam Deck с некоторыми улучшениями.