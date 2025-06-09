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Moleculo
AMD расширила серию APU Ryzen Z2 для игровых КПК новым флагманским и бюджетным чипами
Они появятся в ROG Xbox Ally и Xbox Ally X.

Компания AMD расширила линейку специализированных APU для портативных игровых компьютеров, в серию Ryzen Z2 вошли две новые модели, разработанные для ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Это флагманский Ryzen AI Z2 Extreme и бюджетный Ryzen Z2 A, сообщает VideoCardz и Phoronix.

Источник изображения: AMD, Phoronix

AMD Ryzen AI Z2 Extreme предлагает 8 ядер Zen 5 с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multithreading, SMT), интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством блоков CU, равным 16, интегрированный нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU) с теоретической вычислительной производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS), совместимый с Copilot+ PC. По сути, это аналог представленного ранее Ryzen Z2 Extreme, но с рабочим NPU, о чём говорит наличие AI в наименовании чипа. Процессор может настраиваться на работу в диапазоне мощности 15…35 Вт.

Источник изображения: AMD, Phoronix

AMD Ryzen Z2 A предлагает 4 процессорных ядра Zen 2 с поддержкой SMT, интегрированную графику RDNA 2 с вычислительными блоками (Compute Unit, CU) в количестве 8 штук и настраивается на работу в диапазоне 6…20 Вт. Хотя AMD не уточняет, к какому семейству относится данный APU, специалисты полагают, что это Van Gogh, иными словами, аналог чипа, который используется в Steam Deck от компании Valve.

Источник изображения: AMD, Phoronix

Представленные процессоры расширяют линейку вверх и вниз. Так, AMD Ryzen AI Z2 Extreme становится новым флагманом, а Ryzen Z2 A — самой доступной моделью. На слайдах AMD подтверждает, что Ryzen Z2 Go является эксклюзивным APU для компании Lenovo — игрового КПК Lenovo Legion Go. К слову, Legion Go стал первым игровым КПК стороннего производителя, который будет поставляться в версии с предустановленной Steam OS.

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#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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