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Драйвер AMD Adrenalin 23.11.1 поддерживает CoD MW III, содержит улучшения для ИИ, исправляет ошибки
А для Alan Wake 2 реализовали поддержку технологии Radeon Boost.

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Abdullah Abid, Unsplash

AMD выпустила графический драйвер Adrenalin версии 23.11.1, внедрив поддержку новых игр, оптимизации для искусственного интеллекта (ИИ) и исправив значительное количество ошибок. Начиная с новых игр, драйвер поддерживает Call of Duty: Modern Warfare III, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, The Invincible и JX3 Ultimate, а для Alan Wake 2 реализовали поддержку технологии Radeon Boost, она повышает производительность путём динамического изменения разрешения или шейдинга. Что касается ИИ, AMD заявляет об оптимизациях и улучшениях DirectML для интегрированной графики Radeon серий 600M и 700M, дискретной графики Radeon RX серий 6000 и 7000. Эта оптимизация должна положительно сказаться на производительности связанных с ИИ рабочих нагрузок в целом ряде приложений: Stable Diffusion, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, UL Procyon AI.

В числе исправленных ошибок: отсутствие показателей счётчика FPS в некоторых играх; снижение производительности Radeon RX 7600 в Counter-Strike 2; мерцание в меню Total War: Pharaoh после смены графических настроек; мерцание некоторых текстур в Alan Wake 2; ошибочное требование скомпилировать шейдеры в играх Barldur’s Gate 3 с Vulkan API, Forza Motorsport; вылеты в Forza Motorsport при просмотре статистики после гонок; чёрный экран и ошибки при вызове диспетчера устройств на некоторых видеокартах.

Источники
AMD
#amd #видеокарты #драйверы #amd radeon rx
Источник: amd.com
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