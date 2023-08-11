Это самый благоприятный прогноз, но в целом технология должна быть готова к 4 кварталу, если верить информации инсайдера.

AMD в прошлом году анонсировала новую версию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution. Выпустить FSR 3 обещали в этом году, но есть основания сомневаться в этом – подробностей о технологии и продвижении в её разработке мало, да и со сроками выпуска других технологий уже были накладки. Не упоминают FSR 3 и в рамках предрелизной кампании Starfield, потенциального хита от Bethesda, техническим партнёром которого выступает AMD.

Тем не менее, инсайдер Moore’s Law Is Dead утверждает в новом видео на своём YouTube канале, что AMD близка к цели и технология FSR 3 должна быть готова к четвёртому кварталу этого года. Более того, есть надежды на сентябрьский релиз, якобы AMD уже на этой неделе собирается обсудить подробности со своими партнёрами. На начало сентября назначен релиз Starfield, возможно, AMD планирует связать выход новой версии FSR 3 с игрой, но не на релизе, чтобы исключить дополнительные технические проблемы. Moore’s Law Is Dead считает, что выпустить технологию хотят вместе с новыми видеокартами на базе графического процессора Navi 32, включая Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.

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Ожидается, что FSR 3 станет ответом AMD на технологию NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров. Аналог AMD называется Fluid Motion Frames и, судя по анонсу, тоже может увеличивать частоту кадров до двух раз за счёт создания высококачественных интерполированных кадров. Ранее в компании отмечали, что постараются сделать технологию совместимой с видеокартами Radeon прошлых поколений и видеокартами сторонних производителей, хотя это и вызывает определённые трудности. Напротив, инсайдеры полагают, что совместимость FSR 3 может быть ограничена.



