AMD анонсировала следующую версию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) на презентации видеокарт Radeon RX 7900 в прошлом году, но подробностей об FSR 3 до сих пор очень мало. На днях энтузиаст, наблюдающий за репозиторием технологии, заметил интересные изменения. Как сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* блогера @Kepler_L2, изменения в коде намекают на то, что будущая технология может работать на стороне драйвера и генерировать более 1 интерполированного кадра.
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На основании своих находок блогер сделал ряд предположений, во-первых, работа FSR 3 на стороне драйвера может означать отсутствие совместимости с видеокартами других производителей. Это противоречит курсу AMD, в соответствии с которым технология FSR является аппаратно независимой, также в компании ранее подтвердили, что хотели бы сохранить широкую совместимость FSR 3 с разными видеокартами. Тем не менее, в FSR 3 ожидается множество изменений, поэтому не исключено, что какие-то из возможностей будут иметь ограниченную совместимость с видеокартами других производителей.
Во-вторых, блогер утверждает, что изменения в коде указывают на возможность генерации в FSR 3 до 4 интерполированных кадров. Стоит напомнить, что в FSR 3 появится технология под названием Fluid Motion Frames, как предполагается, аналог генерации кадров в NVIDIA DLSS 3. Но если предположения верны, Fluid Motion Frames сможет генерировать до четырёх кадров, в то время как DLSS 3 генерирует только один. С другой стороны, энтузиаст мог неправильно интерпретировать код, такое уже было, когда блогер поспешил сообщить о неработоспособности определённых функций в новых графических процессорах, а позже оказалось, что это рудиментарный код, который был нужен во время тестирования инженерных образцов, так что доверять информации не стоит.
Когда появится FSR 3, неизвестно, это может произойти по мере появления большего количества потребительских видеокарт RDNA 3 в продаже. На данный момент ожидается выпуск Radeon RX 7600, по слухам, он запланирован на 25 мая.
- Источники
- @Kepler_L2, Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ