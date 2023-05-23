А также работу на стороне драйвера, что может ограничить совместимость.

AMD анонсировала следующую версию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) на презентации видеокарт Radeon RX 7900 в прошлом году, но подробностей об FSR 3 до сих пор очень мало. На днях энтузиаст, наблюдающий за репозиторием технологии, заметил интересные изменения. Как сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* блогера @Kepler_L2, изменения в коде намекают на то, что будущая технология может работать на стороне драйвера и генерировать более 1 интерполированного кадра.

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На основании своих находок блогер сделал ряд предположений, во-первых, работа FSR 3 на стороне драйвера может означать отсутствие совместимости с видеокартами других производителей. Это противоречит курсу AMD, в соответствии с которым технология FSR является аппаратно независимой, также в компании ранее подтвердили, что хотели бы сохранить широкую совместимость FSR 3 с разными видеокартами. Тем не менее, в FSR 3 ожидается множество изменений, поэтому не исключено, что какие-то из возможностей будут иметь ограниченную совместимость с видеокартами других производителей.

Во-вторых, блогер утверждает, что изменения в коде указывают на возможность генерации в FSR 3 до 4 интерполированных кадров. Стоит напомнить, что в FSR 3 появится технология под названием Fluid Motion Frames, как предполагается, аналог генерации кадров в NVIDIA DLSS 3. Но если предположения верны, Fluid Motion Frames сможет генерировать до четырёх кадров, в то время как DLSS 3 генерирует только один. С другой стороны, энтузиаст мог неправильно интерпретировать код, такое уже было, когда блогер поспешил сообщить о неработоспособности определённых функций в новых графических процессорах, а позже оказалось, что это рудиментарный код, который был нужен во время тестирования инженерных образцов, так что доверять информации не стоит.

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Когда появится FSR 3, неизвестно, это может произойти по мере появления большего количества потребительских видеокарт RDNA 3 в продаже. На данный момент ожидается выпуск Radeon RX 7600, по слухам, он запланирован на 25 мая.

Источники @Kepler_L2, Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ