Представитель AMD ответил на некоторые волнующие сообщество вопросы.

В презентацию новых видеокарт AMD Radeon RX 7000 уместили очень много новой информации, но в некоторых моментах определённо не хватало дополнительных подробностей. Например, говоря о производительности, компания не сравнила новинки с решениями конкурента, а анонсировав новую версию технологии масштабирования FSR 3, не раскрыла подробности об изменениях и сохранит ли новая итерация FSR широкую совместимость с архитектурами, включая решения конкурентов. Ответы на эти вопросы удалось получить изданию PCWorld в интервью с Фрэнком Азором (Frank Azor), главным специалистом по игровым решениям и игровому маркетингу в AMD.

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Как объяснил специалист, Radeon RX 7900 XTX позиционируется, как конкурент NVIDIA GeForce RTX 4080, что отражает цена 999 долларов США (USD). Поскольку RTX 4080 ещё не выпущена в продажу, это состоится 16 ноября, у AMD не было подходящей видеокарты конкурента для сравнения. Что касается технологии масштабирования FSR 3, Азор не раскрыл никаких дополнительных технических подробностей, технология станет доступна в 2023 году и компания хотела бы сохранить философию FSR, обеспечив совместимость не только с RDNA 3, но и с другими архитектурами. Это сложная задача, на поиск решения которой потребуется дополнительное время, поэтому технология станет доступна позже. Короче говоря, абсолютного подтверждения совместимости FSR 3 с другими архитектурами пока нет, но в компании работают над этим.

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