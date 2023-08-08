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Подготовку Radeon RX 7800 XT скрывать уже бесполезно, новинка на базе чиплетного графического процессора Navi 32 должна появиться в третьем квартале, как и другая модель под названием Radeon RX 7700 XT. Ранее AMD подтвердила свои намерения расширить потребительскую линейку RDNA 3 моделями «для энтузиастов». Очередной предвестник этого — заявка компании ASRock в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В VideoCardz напоминают, ранее ASRock уже регистрировала несколько моделей RX 7800 XT Phantom Gaming (PG), теперь к ним присоединяются серии Steel Legend (SL) и Challenger (CL), также в заявке впервые упоминается RX 7700 XT.
- RX7800XT SL 16GO
- RX7800XT CL 16GO
- RX7700XT PG 12GO
- RX7700XT SL 12GO
- RX7700XT CL 12GO
- A310 LP 4G
- A770 PG 16GO
- A770 CL 16GO
Не все регистрируемые модели в конечном итоге появляются на рынке, но подготовку Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT можно считать окончательно подтверждённой. Видеокарты получат 16 и 12 ГБ видеопамяти соответственно. Также в заявке присутствуют новые Intel Arc A770 Phantom Gaming на 16 ГБ – эту версию ASRock представила сравнительно недавно, довольно интересная в текущих реалиях модель, которая предложит 16 ГБ видеопамяти в ценовом сегменте, где подавляющее большинство видеокарт имеют 8 ГБ.