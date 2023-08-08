А также Intel Arc A770 на 16 ГБ.

Подготовку Radeon RX 7800 XT скрывать уже бесполезно, новинка на базе чиплетного графического процессора Navi 32 должна появиться в третьем квартале, как и другая модель под названием Radeon RX 7700 XT. Ранее AMD подтвердила свои намерения расширить потребительскую линейку RDNA 3 моделями «для энтузиастов». Очередной предвестник этого — заявка компании ASRock в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В VideoCardz напоминают, ранее ASRock уже регистрировала несколько моделей RX 7800 XT Phantom Gaming (PG), теперь к ним присоединяются серии Steel Legend (SL) и Challenger (CL), также в заявке впервые упоминается RX 7700 XT.

RX7800XT SL 16GO

RX7800XT CL 16GO

RX7700XT PG 12GO

RX7700XT SL 12GO

RX7700XT CL 12GO

A310 LP 4G

A770 PG 16GO

A770 CL 16GO

Не все регистрируемые модели в конечном итоге появляются на рынке, но подготовку Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT можно считать окончательно подтверждённой. Видеокарты получат 16 и 12 ГБ видеопамяти соответственно. Также в заявке присутствуют новые Intel Arc A770 Phantom Gaming на 16 ГБ – эту версию ASRock представила сравнительно недавно, довольно интересная в текущих реалиях модель, которая предложит 16 ГБ видеопамяти в ценовом сегменте, где подавляющее большинство видеокарт имеют 8 ГБ.