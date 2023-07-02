Возможность одной кнопкой включить все улучшения в драйвере для повышения производительности и снижения задержки.

В прошлом году компания AMD анонсировала ряд интересных технологий, похоже, с их релизом что-то не заладилось. Конечно, большее внимание привлекла новая версия масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) 3, которой приписывали двукратное повышение производительности за счёт применения Fluid Motion Frames. Подробностей не очень много, но технология должна выступать альтернативой NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров. Недавно AMD заявила, что является эксклюзивным ПК партнёром Starfield — громкого и амбициозного долгостроя Bethesda. Но даже в этом случае никаких намёков на появление FSR 3 сделано не было, игра поддерживает FSR 2. Если AMD не давала точных сроков выхода FSR 3, то HYPR-RX должны были представить в первом полугодии. Половина 2023 года позади, но HYPR-RX пока не выпустили.

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HYPR-RX — это «однокнопочное» решение в драйвере для оптимизации производительности и задержки в играх, одна настройка сразу управляет работой нескольких технологий AMD, включая Anti-Lag, Radeon Boost и Radeon Super Resolution (RSR). Так что чего-либо нового здесь ожидать не стоит, просто удобное решение, но способное значительно повысить производительность и снизить задержку. В анонсе AMD утверждала, что прирост производительности в некоторых играх может достигать 85%. Стоит напомнить, что Anti-Lag снижает задержку ввода, Radeon Boost динамически изменяет разрешение рендеринга и скорость шейдинга в динамических сценах, а RSR — встроенный в драйвер аналог первой версии масштабирования FSR.

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