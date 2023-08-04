Стали известны основные характеристики видеокарты.

В AMD подтвердили, что на третий квартал запланирован выпуск новых видеокарт Radeon RX серии 7000. В Сети уже не один месяц ходили слухи о скором появлении моделей RX 7700 и RX 7800, а также RX 7800 XT, похоже, подготовка последней, более производительной, окончательно подтверждается — на сайте компании PowerColor обнаружили (удалена) страницу такой модели в исполнении Red Devil, сообщает Wccftech.

Модель получила фирменный узнаваемый дьявольский дизайн и систему охлаждения с тремя вентиляторами, но больший интерес вызывают характеристики чипа. Одно из изображений подтверждает, что Radeon RX 7800 XT оснащается новым чиплетным графическим процессором с одним кристаллом GCD (графический/вычислительный) и четырьмя кристаллами MCD (кэш 3-го уровня и контроллеры памяти). Данный GPU должен называться Navi 32. Спецификации указывают на наличие 3840 потоковых процессоров (60 блоков Compute Unit, CU), рабочая частота повышается до 2520 МГц со стандартным BIOS. Как и предполагалось, видеокарта получила 16 ГБ 256-битной GDDR6 с чипами 18 Гбит/с, а для дополнительного питания присутствуют два 8-контактных разъёма.

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Модель смотрится слабее на фоне представленной недавно в Китае Radeon RX 7900 GRE, если характеристики памяти идентичны, то чип у варианта GRE производительнее за счёт наличия 80 блоков CU. Судя по обзорам, Radeon RX 7900 GRE конкурирует с GeForce RTX 4070, в среднем опережая её в разрешении 2K без трассировки лучей на 15%. Можно предположить, что RX 7800 XT будет лучше RTX 4060 Ti 16 ГБ и не сильно отставать от RTX 4070. Точные сроки выпуска данной модели и цены пока неизвестны.