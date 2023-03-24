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AMD поделилась новыми подробностями об FSR 3 с интерполяцией кадров — всё ещё в разработке
Инженерам нужно решить ряд сложных задач.
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AMD действительно посвятила одну из презентаций на конференции GDC 2023 новой версии технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3). Подробностей пока не так много, в настоящее время FSR 3 всё ещё находится в разработке и на конференции разработчики получили лишь ранний экскурс в особенности технологии. Теперь презентации опубликованы на портале GPUOpen, так что ознакомиться с ними могут все желающие, тезисно можно отметить следующие детали:

  • FSR 3 сочетает технологию повышения разрешения FSR 2 с новой технологией AMD Fluid Motion Frames для создания высококачественных интерполированных кадров
  • AMD Fluid Motion Frames может увеличить частоту кадров до двух раз в поддерживаемых играх, на данный момент компания проводила тестирование в Unreal Engine 5 City Sample на видеокарте Radeon RX 7900 XTX
  • ожидается, что интеграция FSR 3 и обновление FSR 2 до новой версии не вызовет сложностей у разработчиков
  • FSR 3 остаётся технологией с открытым исходным кодом и будет распространяться по лицензии MIT
Изменения в конвейере рендеринга при использовании FSR 3
Источник: AMD, GPUOpen, Temporal Upscaling Past, Present, and Future (PDF)

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Разработка FSR 3 связана с решением ряда сложных проблем, так компания отмечает, что интерполяция кадров увеличивает задержку, но в AMD намерены её побороть, называя сокращение задержки ключевым направлением в текущей разработке FSR 3. Это не единственная проблема, перед командой разработчиков стоит ещё несколько довольно сложных задач. Владельцам очень бюджетных ПК также не стоит ожидать волшебного повышения производительности: «Нелинейная интерполяция движения затруднена при использовании двухмерных векторов движения в пространстве экрана, поэтому мы рекомендуем использовать входные данные со скоростью не менее 60 кадров в секунду», — судя по всему, наилучшая работа технологии возможна, когда система выдаёт уже, как минимум, 60 FPS.

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Сроки выпуска FSR 3 не уточняются.

Источники
AMD
GPUOpen
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#amd #видеокарты #масштабирование #amd fsr 3.0
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