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Статья представляет собой обзор наиболее популярных альтернатив термопрокладке.

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Термопаста

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Как странно бы это бы не звучало, но именно термопасту можно назвать первой доступной заменой термопрокладке. Но здесь необходимо сделать одну оговорку: она подойдет лишь в том случае, когда зазор между теплопроводящими поверхностями составляет не более 0.2 мм, и сама паста, желательно, должна быть густой, в противном случае – ваши старания будут напрасны.

Металлическая пластина









Пожалуй, самая стоящая и действенная альтернатива силиконовому термоинтерфейсу, ибо, как известно, теплопроводность металлов одна из самых высоких среди остальных веществ (например, у серебра 430 Вт/м*К, а у термопрокладки – 6-8 Вт/м*К). Здесь я рекомендовал бы три наиболее доступных металла: . Пластины можно вырезать самому, а можно заказать со всем известного китайского сайта. Если решитесь поработать руками, то рекомендовал бы три следующих металла: алюминий (теплопроводность 210 Вт/м*К), латунь (100 Вт/м*К) и медь (400 Вт/м*К ) – сам использовал латунь, вопросов к пластине не имею. Во втором случае Вам будут предложены медные пластины. Встречал мнение, якобы качество шлифовки влияет на теплопроводность – нисколько, если Вы, конечно, не собрались ставить пластину без термопасты.

Отдельно стоит вопрос о толщине пластины: какую выбрать? Можно поискать в Интернете, измерить зазор самостоятельно... Я немного облегчу кому-нибудь жизнь и приведу зазор у некоторых моделей ноутбуков от разных производителей (данные взяты мной отсюда): Asus Eee Pc 1015PX — ~0,8 мм; Asus K50AB — ~0,5 мм; Acer 5738ZG — ~1,5 мм; Acer Aspire 5520, 5741, 5742, 7520 — ~1 мм; Acer Extensa 5220 — ~0,5 мм; Acer Travelmate 8572(G) — ~0,5 мм; Acer Aspire 5551, 5552 — ~0,5 мм; Acer eMachines D640 — ~0,5 мм; HP 625 и HP Pavilion dv6 — ~0,5 мм; HP ProBook 4510s, 4525s — ~1,5 мм; Dell Inspiron 7720 — ~1 мм; Lenovo G550 — 1 мм. Зазор видеокарт предлагаю измерить самостоятельно.

Оригинальные выдумки

Кроме всего выше сказанного, подметил в Интернете пару интересных выдумок, не совсем практичных, но, пожалуй, достойные внимания (может делать нечего или срочно надо термоинтерфейс):

Самодельная термопрокладка из бинта или из алюминиевой фольги: для создания необходимо в несколько слоев сложить исходный материал, плотно сжать, покрыть материал термопастой (бинт полностью, а фольгу – только верхние слои).

Теплопроводный клей или смесь клея с термопастой. Первый случай думаю понятен, во втором же рекомендуется использовать густую термопасту.



