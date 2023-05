Новая технология сжатия текстур должна решить проблемы с недостатком видеопамяти на видеокартах Nvidia

Несколько самых ожидаемых компьютерных игр в 2023 году, после релиза столкнулись с проблемами, связанными с нехваткой объема видеопамяти на картах. Hogwarts Legacy и The Last of Us Part 1 – только две из них. Вероятно, эта проблема не исчезнет со временем, и даже сегодняшние компьютеры с достаточным объемом графической памяти могут не справиться с требованиями игр через пару лет.

Однако, есть и хорошие новости от Nvidia. Компания работает над новой технологией сжатия текстур, которая называется Neural Texture Compression. Эта технология, как и большинство других, выпускаемых Nvidia, основана на искусственном интеллекте.

Согласно информации от компании Nvidia, новый метод сжатия текстур позволяет хранить до 16 раз больше данных на одном и том же пространстве, чем традиционные методы сжатия. Это положительно повлияет на работу разработчиков, которые теперь смогут минимизировать размер текстур без потери качества. При этом возрастает эффективность использования графической памяти.

Специалисты Nvidia отмечают, что алгоритм NTC, который используется в данном методе, обеспечивает более высокое качество изображения, чем такие современные алгоритмы, как AVIF и JPEG XL. Преимуществом NTC является его способность работать в режиме реального времени с использованием графических процессоров общего назначения и тензорных ядер аппаратного обеспечения Nvidia текущего поколения.

Важно отметить, что сжатие изображений в форматах AVIF и JPEG XL требует специального аппаратного обеспечения и не предназначено для распаковки в реальном времени. Однако, благодаря новому методу компании Nvidia, разработчики перестанут сталкиваться с этой проблемой и смогут максимально эффективно использовать доступные им ресурсы.

Надеемся, что на конференциях Nvidia GTC и Siggraph в августе мы получим больше информации о новой технологии сжатия текстур. Однако, прежде чем данная технология появится на графических процессорах, потребуется проделать длительный путь от официального документа до розничной продажи. В случае, если будущие карты RTX 50 или RTX 60 будут использовать технологию NTC, будем надеяться, что Nvidia не сэкономит и не предоставит нам карты среднего класса на 8 ГБ в 2025 году.