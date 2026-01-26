Samsung уже проинформировала своих ключевых клиентов, включая Apple, Nvidia и AMD, о запланированном повышении контрактных цен на NAND-память

Вслед за ростом цен на оперативную память, рынок устройств для хранения данных столкнулся с новым витком удорожания. Как сообщает южнокорейское издание ETNews, компания Samsung Electronics, ведущий поставщик чипов NAND, уже в первом квартале 2026 года увеличила контрактные цены на поставку своей продукции более чем на 100%. Это произошло всего лишь полгода после того, как цены на память типа DRAM выросли примерно на 70%. Таким образом, рынок уже дважды столкнулся с серьёзными изменениями ценовой политики ключевых производителей.

Как сообщает издание, это удорожание носит долгосрочный характер. Уже в последнем квартале прошлого года стоимость NAND увеличилась на 33–38%, и прогнозы на первый квартал текущего года также предполагали значительный рост. Однако реальные показатели оказались даже выше ожиданий участников рынка.

Кроме того, второй по величине производитель чипов NAND, компания SK Hynix, также планирует повысить цены на свою продукцию примерно на 100%. Ранее о своих намерениях объявила американская корпорация SanDisk, что, в свою очередь, означает, что общая стоимость конечной продукции неизбежно вырастет.

Эксперты предупреждают, что рост цен отразится на потребителях. Производители смартфонов, ноутбуков и твердотельных накопителей будут вынуждены увеличить отпускные цены на свою продукцию. Это коснётся всех сегментов рынка цифровой техники: от недорогих массовых моделей до премиального оборудования. В результате покупатели столкнутся с дальнейшим увеличением расходов на покупку современных гаджетов и комплектующих.