Искусственный интеллект будет интегрирован в технические средства противодействия угрозам

Согласно информации, опубликованной журналом Forbes, Роскомнадзор (РКН) рассчитывает в текущем году внедрить новую систему фильтрации интернет-трафика, которая будет основана на технологиях машинного обучения. Согласно утвержденному плану цифровой трансформации ведомства, финансирование проекта составит около 2,27 миллиардов рублей.

Новая система планируется к развертыванию на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), которые уже установлены операторами связи в рамках реализации закона о суверенном интернете. Данные устройства предназначены для блокировки нежелательного контента путем анализа глубокого пакетного осмотра (Deep Packet Inspection, DPI).

Эксперты полагают, что использование искусственного интеллекта значительно повысит эффективность выявления противоправного контента. Это касается не только использования VPN-сервисов и шифрования трафика, но и методов обхода блокировок. Такая мера особенно актуальна в свете активной борьбы Роскомнадзора с нелегальным распространением информации и нарушением авторских прав.

Специалисты, опрошенные журналистами Forbes, считают, что новая технология позволит лучше распознавать зашифрованный трафик и способы его обхода; веб-ресурсы, содержащие незаконный контент, такие как пиратские онлайн-кинотеатры и файлообменники; признаки хакерской активности, включая DDoS-атаки и взаимодействие устройств с ботнетами.

Еще одним преимуществом использования искусственного интеллекта станет возможность более гибко управлять качеством обслуживания пользователей. Например, можно будет выборочно ухудшать качество некоторых видов трафика, не блокируя всю инфраструктуру оператора связи. Это позволит избежать так называемых «ковровых мер», когда вся инфраструктура оказывается заблокирована.

Представители Роскомнадзора отказались от комментариев по поводу этой публикации, ограничившись лишь заявлением о том, что ведомство пока не готово раскрыть детали реализации проекта.