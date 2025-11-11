На рынке NAND ожидается не просто временное повышение цен, а длительный структурный дефицит, вызванный растущим спросом со стороны ИИ-дата-центров

Генеральный директор тайваньской компании Phison Electronics Corp., ведущий производитель полупроводникового оборудования, объявил о резком росте стоимости чипов NAND-памяти. По словам главы компании Кхейн-Сенга Пуа, цена распространенных 1-Тбит TLC-чипов увеличилась почти вдвое всего за полгода: с июля, когда стоимость составляла порядка $4,80 за штуку, до ноября текущего года, когда средняя рыночная цена достигла отметки в $10,70.

Кроме того, аналогичные тенденции наблюдаются и среди менее распространённых типов NAND-памяти, таких как MLC-чипы. Основное повышение цен произошло именно в октябре, вызвав серьезные опасения участников рынка относительно доступности микросхем.

Причины подобного роста заключаются в значительном увеличении спроса на вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Современные крупные модели машинного обучения требуют значительных объемов хранения данных, включая значительное количество высокоскоростной оперативной памяти (DRAM), твердотельных накопителей (SSD) и даже традиционных жестких дисков (HDD). Это привело к существенному дефициту компонентов, используемых для производства соответствующих устройств.

Сам Phison оказался одним из немногих игроков отрасли, сумевших заблаговременно обеспечить себя запасами NAND-микросхем, приобретенных по прежним ценам. Данная стратегия позволила компании зафиксировать собственную производственную себестоимость на уровне до начала повышения цен. Благодаря этому фактору доходы компании резко возросли: по итогам третьего квартала прибыль поднялась на 30%, а в октябре рост составил целых 90%. Поставки контроллеров SSD также значительно выросли — почти на 280% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эксперты считают, что рынок столкнулся не с временным всплеском цен, а с долгосрочным структурным дефицитом, вызванным стремительным развитием индустрии искусственного интеллекта и повышением требований к инфраструктуре ЦОД. Таким образом, увеличение стоимости комплектующих и продолжающийся дефицит памяти становятся основными факторами риска для производителей потребительских электронных устройств и серверного оборудования.