Новый AMD Ryzen 7 5800XT значительно уступает Intel Core i5-13600K

Автор YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовал свежий обзор процессора AMD Ryzen 7 5800XT для сокета AM4, в котором чип был протестирован в играх, бенчмарках и приложениях. AMD утверждает, что Ryzen 7 5800XT способен на равных конкурировать с Intel Core i5-13600K, но результаты тестирования ставят под сомнение эти заявления.

В приложениях Adobe Photoshop 2024 и Adobe Premiere Pro 2024 новый чип значительно уступает своему сопернику из Intel.

В реальных игровых сценариях ситуация также не в пользу AMD: в игре Baldur's Gate 3 система с Ryzen 7 5800XT продемонстрировала лишь 81 fps, тогда как Intel Core i5-13600K обеспечил впечатляющие 121 fps.

Аналогично обстоит дело и в Cyberpunk 2077, где Ryzen 7 5800XT выдал 116 fps по сравнению с 158 fps у Core i5-13600K.

В The Last of Us Part I результаты также говорят не в пользу AMD: чип показал 132 fps, в то время как Intel достиг 173 fps.

В сумме, в 13 протестированных играх средний показатель для Ryzen 7 5800XT составил всего 116 fps, что сопоставимо с результатами Ryzen 7 5800X, но значительно уступает всем моделям Intel, включая процессоры с кэшем 3D V-Cache.

Выводы однозначны: существование Ryzen 7 5800XT вызывает вопросы. Он уступает конкурентам как в играх, так и в рабочих задачах, что ставит под сомнение его целесообразность для покупателей. Инвестировать в этот процессор или рассмотреть 5более производительные альтернативы — решать вам.