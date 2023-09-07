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Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных

Сериалы не оставят равнодушными даже избалованных критиков.
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Netflix – это современный популярный сервис, где можно найти большое количество сериалов на любой вкус, с интригующими и интересными сюжетами. Здесь можно подобрать идеальный фильм для уютного вечера в паре или для всей семьи. Давайте рассмотрим несколько сериалов на эти выходные.

Итак, начнем.

«Изобретая Анну» 

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Сюжет фильма рассказывает о том, как главной героине удалось обмануть тусовщиков Америки, и долгие годы притворяться наследницей богатой семьи. Сериал рассказывает, как американская мечта может ломать людей. Главная героиня уже представляет, как она будет вести себя в суде, что ее будут ожидать журналисты, которые станут восхищаться ей и постоянно фотографировать.

Но ее мечты оказались не совсем реальными. В зале присутствовало всего лишь несколько человек, журналисты исключительно из одной газеты, что очень расстроило Анну. Ей был вынесен приговор – 40 месяцев, и в 2021 году, девушка была депортирована в Германию.

«Уборщица. История матери-одиночки»

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Сюжет сериала рассказывает о сложной работе уборщиков, с низкой заработной платой и тяжелым трудом, с которым ежедневно приходится сталкиваться. В качестве главной роли выступает молодая мама по имени Алекс. Она решается уйти ночью вместе со своей маленькой дочкой Мэдди от своего мужа Шона. 

Но пока что не знает, ее ожидают поистине серьезные проблемы, сложности и трудности. Девушка не может найти общего языка даже с близкими родственниками. В итоге устраивается на работу простой уборщицей. Главная ее цель – раз и навсегда забыть о бедности, бюрократии.

«Неортодоксальная»

Эстер Шапиро – молодая еврейка из ультраортодоксальной общины, которая находится в Вильямсбурге. Девушка никогда не признавала и не разделяла их взглядов. Представители сильного пола-хасиды в обязательном порядке должны отпускать усы, бороды, отращивая пейсы. Что касается замужних женщин, то им категорически запрещено демонстрировать окружающим свои части тела, например, волосы. После бракосочетания они вовсе состригают их, носят только лишь парики, косынки. Эсти столкнулась именно с подобной ситуацией. В результате, ее выдают замуж по расчету, а не по любви, как она того сама хотела.

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Это далеко не все, с чем пришлось столкнуться молодой девушке. Женщины в данном религиозном сообществе не имеют право, и получать образование, они не должны работать, лишаясь напрочь возможности самореализовываться. Также, они не могут и заниматься музыкой, им даже запрещено читать. Любая девушка из хасидской семьи обязательно должна соблюдать все написанные традиции. Например, скорее выйти замуж, родить детей, внося свой вклад в восстановление еврейских душ, которые были загублены в годы Холокоста.

В самом начале картины, Эсти 17 лет, и живет она с любимой бабушкой, так как ее отец страдает от алкогольной зависимости. Но девушка не желает жить так, как ее заставляют. В результате этого, она и читает книги и берет уроки фортепиано.

Но в скором времени, она вовсе желает кардинально изменить свою жизнь, и решается отправиться к своей матери, которая проживает в Берлине. Но ее муж не стремится и не желает отпускать ее, прилагая все усилия и меры, чтобы вернуть ее. Это далеко не единственная проблема, с которой сталкивается главная героиня на своем пути. Это сериал о том, что никогда нельзя терять надежду, не поздно и поменять свою жизнь. Ведь главное – это желание и все обязательно получится.

«Мадам Си Джей Уокер»

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Сара Бридлав – темнокожая представительница прекрасного пола. По совместительству она еще и первая миллионерша Америка. Именно ей удалось стать успешным предпринимателем в непростых условиях расовой дискриминации.

Девушка выступает в качестве главной героини сериала. Она занимается изготовлением качественных и безопасных косметических средств, которые оценили по всему миру темнокожие девушки и женщины. Сара удостоилась премии за роль в этом популярном биографическом сериале.

«Невозможно поверить»

Криминальная картина, основанная на реальных событиях. Главная героиня в 18 лет столкнулась с насилием. Злоумышленник забрался к ней в квартиру, в тот момент, когда она уже спала. Девушка в свою очередь, незамедлительно сообщила в полицию, Но в тот момент ей никто не поверил. Кроме того, не поверила и собственная своя семья, родственники. Сериал включает в себя две параллельные линии. Прежде всего, это жизнь жертвы, которая столкнулась с непростой судьбой. Вторая линия о серийном и опасном насильнике, тщательное расследование о котором усердно ведут две женщины-детективы. Здесь рассказывается о той несправедливости, которая царит в мире, как и равнодушии.

Эта история стала темой для обсуждения со стороны общественности. Обычные граждане пытались добраться до правды и выяснить, а возможно девушка действительно не обманывала. Это и произошло в тот момент, когда выяснилось, что злоумышленник был пойман с иными преступлениями. Полиция имела все необходимые доказательства, что это тот самый насильник.

Зачастую в реальной жизни, те девушки, которые сталкиваются с подобными ситуациями, не чувствуют поддержки близких и родных людей. Эта картина рассказывает как раз об этом.

«Маньяк»

Картина рассказывает о добровольцах, по совместительству неудачников, на которых проводят опыты, в плане испытания нового лекарственного препарата. Его создали с целью лечения психологических травм. Но главные герои пока что не знают о тех побочных эффектах, которыми они обладают. В главные роли полюбившиеся многим Джона Хилл и Эмма Стоун. 

А какую картину планируете посмотреть вы?

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