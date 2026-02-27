Повышение цен на модули на 200–500% затронуло не только обычных пользователей. Ситуация начала сказываться и на бизнесе таких крупных производителей компьютеров, как HP Inc.

Во время презентации финансовых результатов за первый квартал 2026 финансового года представители HP сообщили акционерам, что на оперативную память теперь приходится примерно 35% стоимости всех комплектующих, необходимых для сборки персонального компьютера. В предыдущем квартале этот показатель составлял 15-18%.

Изображение: нейросеть freepikЭто означает, что доля оперативной памяти в цене готового компьютера практически удвоилась. Как сообщает The Register, финансовый директор Карен Паркхилл подтвердила во время телефонной конференции с акционерами, что ценовое давление не является временным, и что доля памяти в стоимости ПК может продолжать расти в ближайшие месяцы 2026 года. Компания уже объявила о «целевых мерах по ценообразованию», что на корпоративном языке просто означает повышение цен для клиентов.

Генеральный директор HP Брюс Бруссард заверил, что компания заключила долгосрочные контракты на поставку памяти на текущий год. В то же время процесс выбора новых поставщиков был ускорен, а время утверждения новых компонентов для производства сократилось вдвое. HP также создает стратегические запасы для ключевых платформ и расширяет закупки более дешевых компонентов по всему своему сырьевому ассортименту.

Может быть интересно

Однако даже эти усилия не устраняют давление на затраты. Финансовый директор компании заявил, что результаты за весь год могут оказаться ближе к нижней границе предыдущих прогнозов именно из-за роста стоимости памяти. Можно ожидать появления большего количества моделей с 8 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации. Для производителя это способ контролировать затраты, для пользователя — потенциальный компромисс с точки зрения будущей производительности.