kosmos_news
Bloomberg: MacBook Pro получит «Dynamic Island» и новый пользовательский интерфейс
Благодаря новому сенсорному экрану macOS станет динамической операционной системой. Цена MacBook Pro будет значительно выше $2000.

В то время как конкуренты уже много лет оснащают большинство своих ноутбуков сенсорными экранами в стандартной комплектации, Apple долгое время отказывалась от этой тенденции. С грядущим MacBook Pro M6 ситуация изменится. И вместе с ним изменится и пользовательский интерфейс на ноутбуках Apple. Пользователям MacBook придётся адаптироваться.Изображение: x.com / @The Apple Design

Кроме того, ожидается, что производитель iPhone оснастит свои новые модели MacBook Pro так называемый «динамическим островом» («Dynamic Island») – вырезом в форме капсулы в дисплее, уже знакомым по iPhone. Об этом сообщил инсайдер Apple Марк Гурман в статье для Bloomberg.

Изображение: x.com / @The Apple Design

В последние годы Apple постоянно подчеркивала, что MacBook и iPad различаются прежде всего оптимизацией для соответствующих методов ввода: наведение и щелчок мышью на MacBook против сенсорного экрана на iPad.

С появлением сенсорного экрана в MacBook Pro это различие размывается. Однако Apple, по-видимому, видит необходимость перепроектировать операционную систему macOS для работы с сенсорным экраном и соответствующим образом адаптировать пользовательский интерфейс. Он будет включать динамический компонент.

Другими словами, в зависимости от того, используется ли палец или мышь для управления MacBook Pro, пользовательский интерфейс будет автоматически подстраиваться. Когда палец касается кнопки на экране, вокруг него появляется соответствующее новое меню.

По словам Гурмана, цель состоит в том, чтобы отображать меню и параметры, которые наиболее понятны пользователям в любой момент времени — в зависимости от того, щелкают ли они мышью или касаются пальцем. Для лучшего пользовательского опыта, например, панель меню также будет расширяться при касании пальцем.

Apple уже сделала первый шаг в этом направлении, обновив дизайн в macOS 26 Tahoe. Например, ползунки в настройках были переработаны и оптимизированы для сенсорного управления. Ожидается, что «динамический остров» на новых моделях MacBook Pro будет иметь примерно ту же функциональность, что и на iPhone. Он также будет отображать события в реальном времени, такие как воспроизведение мультимедиа, результаты матчей, таймеры и аналогичные функции.

Поскольку Apple планирует оснащать OLED-экранами новые ноутбуки, вырез в форме таблетки будет использовать ту же технологию, что и в iPhone. Фронтальная камера, как ожидается, также будет расположена в новой области. Гурман не упомянул, будут ли там также размещены дополнительные датчики для потенциального распознавания лиц Face ID.

Хотя Apple представит целый ряд новых продуктов в ближайшие дни, полностью обновленные модели MacBook Pro, как ожидается, появятся не раньше конца года. Также ожидается, что они будут оснащены новейшими чипами M6. Модели MacBook Pro, вероятно, установят новые ценовые рекорды. Ожидается, что их цена будет значительно выше $2000. 

#apple #ноутбук #macbook pro #интерфейс #dynamic island
Источник: bloomberg.com
