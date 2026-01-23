Сайт Конференция
kosmos_news
Science: 30% всего программного кода в США создано с помощью искусственного интеллекта
Новое исследование показывает, что программирование с использованием ИИ быстро распространяется, хотя и неравномерно: в США доля нового кода, сгенерированного ИИ, выросла за три года с 5% до почти 30%.

Исследование, опубликованное в журнале Science Центром комплексной науки (Complexity Science Hub), показывает, что доля кода, написанного ИИ в США, увеличилась с 5 процентов в 2022 году до 29 процентов к концу 2025 года. Исследовательская группа проанализировала более 30 миллионов фрагментов кода на Python от 160 000 разработчиков на GitHub — крупнейшей в мире платформе для совместного программирования.
В исследовании используется специально обученная модель ИИ для определения того, были ли фрагменты кода сгенерированы инструментами ИИ, такими как ChatGPT или GitHub Copilot. В США доля программирования с использованием ИИ выросла с примерно 5% в 2022 году до почти 30% в последнем квартале 2024 года.

Однако исследование выявляет значительные различия между странами. Доля так называемого ИИ-кода в Германии достигла 23%, во Франции — 24%. Индия, с показателем 20%, добилась значительного прогресса с 2023 года. Россия отстает с долей в 15%, а Китай — с 12%.

Неудивительно, что США возглавляют этот список, учитывая, что ведущие программы магистратуры в области программирования также зародились в этой стране. Пользователи в Китае и России, с другой стороны, сталкиваются с препятствиями при доступе к этим моделям, которые иногда блокируются.

Исследование показывает, что использование генеративного ИИ повысило производительность программистов в среднем на 3,6 процента. Исследование не выявило различий в использовании ИИ между женщинами и мужчинами. Менее опытные программисты используют генеративный ИИ в 37 процентах своего кода, что значительно больше, чем опытные программисты (27 процентов).

В настоящее время происходит глубокая трансформация в разработке программного обеспечения. Генеративный ИИ быстро становится неотъемлемой частью основных цифровых инфраструктур, повышая производительность и способствуя инновациям.

#россия #сша #китай #технологии #искусственный интеллект #программирование #код
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)
