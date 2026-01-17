Многоцелевой самолет вертикального взлета, производимый компанией Bell, планируется передать в состав первых подразделений армии США уже в 2027 году. При этом, ни один MV-75 еще не совершил ни одного полета.

Армия США ускоряет внедрение своего нового конвертоплана с поворотными винтами MV-75 и теперь планирует передать первые самолеты в войска уже в 2027 году. Представитель армии подтвердил это изданию The War Zone. Самолет поступит на вооружение примерно на пять лет раньше, чем планировалось изначально, несмотря на то, что конкретная модель еще ни разу не летала.

Источник: BellНачальник штаба армии генерал Рэнди Джордж объявил, что испытательные полеты состоятся в этом году, и самолет должен быть введен в эксплуатацию к концу года в составе регулярных войск, Национальной гвардии и спецназа. Первоначально поставки планировались на 2030 год, на начало 2025 года, но впоследствии сроки были перенесены на 2028 год.

Разработанный компанией Bell, дочерней компанией Textron, MV-75 создан на базе конвертоплана V-280 Valor и стал победителем конкурса армии США на создание перспективного штурмового самолета большой дальности (FLRAA) в 2022 году. Этот самолет призван заменить устаревающие вертолеты UH-60 Black Hawk.

Буква «M» в названии означает «многоцелевой», а «V» — «вертикальный взлет». Это необычно, поскольку армейские вертолеты обычно имеют суффикс «U» для обозначения многоцелевого вертолета или «C» для грузового вертолета. Буква «M» указывает на то, что армия предполагает значительно более гибкое применение нового вертолета. Цифра «75» символична и обозначает год основания армии США — 1775.

Конвертопланы призваны сочетать в себе преимущества вертолетов и самолетов. В вертикальном положении несущих винтов возможны взлеты, посадки и другие маневры, как и у обычных вертолетов. В горизонтальном режиме несущие винты работают как пропеллеры самолета. Это решение позволяет летательным аппаратам летать быстрее обычных вертолетов, потреблять меньше топлива и, следовательно, иметь большую дальность полета.

Армия ожидает, что новые конвертопланы будут иметь более чем вдвое большую дальность полета и скорость, чем нынешние вертолеты Black Hawk. Эти расширенные возможности особенно актуальны для потенциальных операций в Индо-Тихоокеанском регионе, где места развертывания разбросаны на огромных расстояниях, а промежуточные остановки ограничены.

Ни один MV-75 еще не совершил ни одного полета. Только демонстрационный образец V-280 проходит обширные испытания с момента своего первого полета в 2017 году. По данным армии, при проектировании самолета активно используются цифровые инструменты разработки и цифровые двойники. В долгосрочной перспективе армия планирует заменить значительную часть своего парка вертолетов H-60 Black Hawk новыми конвертопланами. Black Hawk находится на вооружении армии США более 40 лет.