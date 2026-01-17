Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
Многоцелевой самолет вертикального взлета, производимый компанией Bell, планируется передать в состав первых подразделений армии США уже в 2027 году. При этом, ни один MV-75 еще не совершил ни одного полета.

Армия США ускоряет внедрение своего нового конвертоплана с поворотными винтами MV-75 и теперь планирует передать первые самолеты в войска уже в 2027 году. Представитель армии подтвердил это изданию The War Zone. Самолет поступит на вооружение примерно на пять лет раньше, чем планировалось изначально, несмотря на то, что конкретная модель еще ни разу не летала.
Источник: BellНачальник штаба армии генерал Рэнди Джордж объявил, что испытательные полеты состоятся в этом году, и самолет должен быть введен в эксплуатацию к концу года в составе регулярных войск, Национальной гвардии и спецназа. Первоначально поставки планировались на 2030 год, на начало 2025 года, но впоследствии сроки были перенесены на 2028 год.

Разработанный компанией Bell, дочерней компанией Textron, MV-75 создан на базе конвертоплана V-280 Valor и стал победителем конкурса армии США на создание перспективного штурмового самолета большой дальности (FLRAA) в 2022 году. Этот самолет призван заменить устаревающие вертолеты UH-60 Black Hawk.

Буква «M» в названии означает «многоцелевой», а «V» — «вертикальный взлет». Это необычно, поскольку армейские вертолеты обычно имеют суффикс «U» для обозначения многоцелевого вертолета или «C» для грузового вертолета. Буква «M» указывает на то, что армия предполагает значительно более гибкое применение нового вертолета. Цифра «75» символична и обозначает год основания армии США — 1775.

Конвертопланы призваны сочетать в себе преимущества вертолетов и самолетов. В вертикальном положении несущих винтов возможны взлеты, посадки и другие маневры, как и у обычных вертолетов. В горизонтальном режиме несущие винты работают как пропеллеры самолета. Это решение позволяет летательным аппаратам летать быстрее обычных вертолетов, потреблять меньше топлива и, следовательно, иметь большую дальность полета.

Армия ожидает, что новые конвертопланы будут иметь более чем вдвое большую дальность полета и скорость, чем нынешние вертолеты Black Hawk. Эти расширенные возможности особенно актуальны для потенциальных операций в Индо-Тихоокеанском регионе, где места развертывания разбросаны на огромных расстояниях, а промежуточные остановки ограничены.

Ни один MV-75 еще не совершил ни одного полета. Только демонстрационный образец V-280 проходит обширные испытания с момента своего первого полета в 2017 году. По данным армии, при проектировании самолета активно используются цифровые инструменты разработки и цифровые двойники. В долгосрочной перспективе армия планирует заменить значительную часть своего парка вертолетов H-60 Black Hawk новыми конвертопланами. Black Hawk находится на вооружении армии США более 40 лет.

#сша #самолет #вертолет #bell
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
3
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
3
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
11
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
2
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
+

Сейчас обсуждают

Плятская соска Чуков рахит
00:18
Кули коммент исправила трусливая шавка ухвхвх
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
00:17
https://rutube.ru/video/e24d77fa79a451e399546cefbcd39c5e/ Видео подтверждение на модерации. Запустил и на встройке Intel и на AMD RX в Windows 11. Должна работать и работает на Intel и AMD, чем читали...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Плятская соска Чуков рахит
00:16
Ты след оставляешь ,черкаш коричневый по своим трусам цхахахахахах Сьепалось отсюда животное хвастливое. Копрофил любящий унижения
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
00:15
Смотри по аккуратней. а то след оставляешь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:14
Долпоеп ты решил зарамсить ? Скоро тут тут тук по твоим щекам будут вафля Спасай имущество самое важное (свои щеки и 5080 ) и текай ухвхвхвхах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:13
Снова толстощекая шалава непранов прожимает кнопочку пожаловаться тюк тюк тюк Ибо жаловаться и терпеть - это кредо толстощекой шлюхи Непранова
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
00:12
Смешной шалун.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:11
Ухахахаха опять настучал выродок толстощекий Мой айпи был Амстердам а теперь Гамбург А твой айпи - Шебекино толстощекая шлюха ухвхвхвхах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
00:10
Спим, спим :) Когда надо.
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
DTS
00:04
Круто куда-то от сюда пропали комментарии :)
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter