Несмотря на заморозки, электроснабжение остается стабильным.

В Финляндии впервые за эту зиму температура опустилась ниже 40 °C. Потребление электроэнергии по всей стране достигло рекордных уровней из-за заморозков, но энергосистема справляется, поэтому угроза электроснабжению отсутствует.

В Савукоски, на востоке Лапландии, недалеко от границы Финляндии с Россией, в четверг, 8 января, была зафиксирована самая низкая температура этой зимы – минус 41,5 °C. По данным финского оператора Fingrid, из-за низких температур по всей стране потребление электроэнергии достигло рекордно высокого уровня.

«Такие низкие показатели в северных широтах не редкость, но при высоком атмосферном давлении солнце, которое так красиво светит, является лишь украшением, а не естественным обогревателем», – прокомментировал ситуацию Юха Янтунен, метеоролог Финского метеорологического института.

С начала 2026 года по всей Финляндии сохраняются очень низкие температуры. Еще в январе были зафиксированы температуры ниже минус 35 °C. В четверг температура на юго-западном побережье в районе Турку и Пори составляла около минус 10 °C, в районе Хельсинки и Тампере — около минус 15 °C, а в восточной части страны — около минус 15 °C. Самая высокая температура зафиксирована на Аландских островах — около нуля градусов.

По данным оператора электросетей Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии достигло рекордно высокого уровня из-за низких температур. Однако энергосистема работает в обычном режиме, и угрозы для энергоснабжения нет, говорится в заявлении.