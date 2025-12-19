Сайт Конференция
kosmos_news
Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился максимально близко к Земле
Согласно расчётам, расстояние утром 19 декабря составило 268 миллионов км — как и ожидалось, никакой опасности комета для Земли не представила.

Утром 19 декабря межзвездный объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку — комета приблизилась к нашей планете на расстояние 268 миллионов 918 тысяч километров. Согласно лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, «о высадке инопланетян на Землю СМИ не сообщали».
Комета приблизилась к Земле на своём пути через нашу Солнечную систему, но опасности для планеты нет. Согласно недавнему исследованию, небесное тело соответствует профилю совершенно обычной кометы. За объектом постоянно наблюдают различные телескопы, предоставляя данные в реальном времени. Например, один из инструментов НАСА днем 19 декабря так показывает местоположение кометы:
Новые изображения, полученные с помощью телескопа Gemini North на Гавайях, показывают, что объект стал ярче и зеленее с момента своего пролета мимо Солнца в октябре. Эта повышенная активность может указывать на новые яркие вспышки кометного материала, сообщает сайт livescience.com.

ИКИ РАН пишет, что при сохранении текущей траектории полета 3I/ATLAS пройдет через следующую важную точку 16 марта — на расстоянии около 53 миллионов км объект приблизится к Юпитеру.  Между тем, ученый Ави Леб пока не отказывается от предположений, что межзвездный объект может быть не обычной кометой.

Ранее астрофизик обратил внимание на высокую скорость движения кометы 3I/ATLAS  по сравнению с искусственным космическим аппаратом Juice. Теперь исследователь из Гарварда утверждает, что обнаружил 14-ю аномалию, которая связана с периодическим колебанием антихвоста межзвездного объекта, описанным в недавнем исследовании испанских астрономов.

Согласно исследованию, этот антихвост, обращенный к Солнцу, «смещен менее чем на восемь градусов относительно полюсов, связанных с осью вращения ядра кометы». Для Леба это указывает на то, что 3I/ATLAS «имеет стабильную дневную и стабильную ночную стороны, которые меняются ролями в перигелии».

Перигелий — это ближайшее расстояние, на которое комета приблизилась к Солнцу, это произошло 29 октября 2025 года. Однако «близкое» — относительное понятие, поскольку перигелий кометы 3I/ATLAS находился на расстоянии более 200 миллионов километров, что больше расстояния Земли от Солнца (150 миллионов километров).

Для Леба выравнивание оси вращения в пределах восьми градусов и в направлении Солнца крайне маловероятно (вероятность 0,5%). Кроме того, антихвост не исчез после достижения перигелия. Теперь Леб надеется, что спектроскопический анализ материала внутри антихвоста прольёт свет на этот вопрос.

#космос #астрономия #комета #3i/atlas
Источник: t.me
