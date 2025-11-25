В городе работают порядка 200 роботов-доставщиков, а теперь появился регламент выполнения рабочих процессов

В Москве утвержден порядок работы роботов-доставщиков, сообщает «Мослента» со ссылкой на Telegram-канал столичного департамента транспорта. Цель — значительно повысить эффективность выполнения задач этими устройствами. В Москве сейчас действуют 200 роботов-доставщиков, то есть небольших беспилотных устройств размером с мини-холодильник, предназначенных для бесконтактной доставки товаров, еды или посылок. В столице ежедневно они выполняют более 1,5 тысячи заказов. Это полностью электрическое транспортное средство передвигается со скоростью пешехода (сейчас скорость составляет до 10 километров в час) на шести (или реже четырех) колёсах. Оно способно объезжать препятствия, такие как пешеходы, дорожные знаки и другие объекты. Однако до сих пор не было единого порядка работы этих устройств.

Теперь все роботы-курьеры обязаны получить регистрационные номера (по сути, как у обычных транспортных средств). Благодаря этому решению можно будет идентифицировать аппараты и контролировать их маршрут во время выполнения заказов. Также скоро роботов подключат к московским информационным системам АИС «Таксомотор» и ГИС ЕРНИС.

Переход из контролируемой среды склада в непредсказуемое общественное пространство представляет собой совершенно новую задачу. Поэтому в столичном департаменте отметили, что роботы будут передвигаться исключительно в разрешенных для этого зонах, на некоторых участках будут действовать ограничения скорости. Также скоро будут оборудованы специальные стоянки для таких роверов.