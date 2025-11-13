Строительства планируется на острове Англси в Уэльсе, где находится выведенный из эксплуатации реактор 1960-х годов.

Британское правительство объявило, в четверг, 13 ноября, о строительстве первого в стране малого модульного реактора (ММР) в составе АЭС.

Атомная электростанция, построенная в 1960-х годах и выведенная из эксплуатации несколько лет назад. Источник: REUTERS

Государственная инвестиционная энергетическая компания Great British Energy-Nuclear выступит в качестве застройщика. Проектированием и строительством станции займется дочернее предприятие автопроизводителя Rolls-Royce, также производящего двигательные установки для британских атомных подводных лодок.

На острове Англси, известном на валлийском как Ynys Môn, уже есть атомная электростанция. АЭС Уилфа была построена в 1960-х годах и окончательно выведена из эксплуатации в 2015 году. Теперь там планируется построить малые модульные реакторы, каждый мощностью 470 мегаватт. Ожидается, что вместе они будут вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения электроэнергией примерно 3 миллионов домов.

Каждый реактор будет размером примерно с два футбольных поля. По данным Rolls-Royce, компоненты реактора с водой под давлением будут производиться на заводе, что позволит быстро и экономично устанавливать их на месте.

Как сообщает The Guardian, ММР — это технология, которая ещё не прошла испытания. Например, аналитический центр Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) резко критикует этот тип реакторов. Они утверждают, что малые модульные реакторы слишком дороги, медленны в строительстве и очень рискованны, чтобы играть значительную роль в энергетическом переходе в ближайшие годы.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в настоящее время в мире разрабатывается более 80 концепций ММР. Отдельные установки уже строятся в Аргентине, России и Китае. На атомной электростанции на острове Хайнань в Китае первые испытания прошли в октябре.

Британское правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера планирует инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов в проект. Это часть миссии «чистой энергетической сверхдержавы», направленной на достижение страной энергетической независимости.

Правительство обещает создать в регионе 3000 «новых, хороших рабочих мест» в результате строительства. Особенно востребованы сантехники, электрики и сварщики. Американская компания Westinghouse Electric Company также пыталась построить ядерный реактор в Великобритании. Тот факт, что контракт достался британской компании Rolls-Royce, вызвал недовольство правительства США. Ранее оно поддерживало американского поставщика и также требовало, чтобы Великобритания увеличила добычу нефти в Северном море вместо использования ветряных электростанций, сообщает Reuters.

Посол Уоррен Стивенс выразил своё разочарование по поводу проекта ещё до официального заявления британского правительства. Reuters назвало эту критику необычно резкой.