Тем, кто хочет научиться программировать, следует освоить современные ИИ-инструменты, которые просто выполняют ряд задач.

Эндрю Ын стал соучредителем Google Brain в 2011 году. Исследовательская группа, занимавшаяся разработкой искусственного интеллекта, позже была интегрирована в Google DeepMind. С тех пор Ын работал на полставки профессором в Стэнфордском университете, входит в совет директоров Amazon и в последние годы основал и управлял несколькими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. И хотя ему пришлось немало потрудиться, чтобы приобрести необходимые навыки, например, в программировании, теперь он советует следующему поколению разработчиков поступать наоборот.

Как сообщает Business Insider, на конференции Snowflake Build Ын заявил: «Барьер для входа в мир программирования сейчас ниже, чем когда-либо. Люди, которые умеют программировать, просто добьются большего, чем те, кто этого не делает, будь то генеральные директора, специалисты по маркетингу или рекрутеры, а не только инженеры-программисты».

Таким образом, он советует следовать тренду и использовать вайб-кодинг, который делегирует большую часть работы по написанию кода искусственному интеллекту. Кстати, словарь английского языка Collins выбрал «вайб-кодинг» словом 2025 года.

Он добавил: «Мы достигли точки, когда каждому имеет смысл научиться программировать. Не пишите код вручную. Не делайте это по старинке. Используйте ИИ». По словам специалиста, ИИ должен повысить продуктивность и удовольствие от работы практически на любой должности.

Однако в настоящее время Ын видит более серьёзную проблему для тех, кто только начинает свою карьеру. Многие программисты, недавно окончившие университет, подолгу не работают. По словам специалиста, это связано с тем, что университеты ещё не включили вайб-кодинг в свои учебные программы. Сам он не смог бы нанять достаточное количество людей, действительно разбирающихся в ИИ. Следовательно, эти знания и программирование ИИ необходимо преподавать в университетах.