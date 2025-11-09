Это заявление было сделано после успешных испытаний беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал страну «дроновой сверхдержавой» после церемонии открытия «Дома дронов» (Drone House). Это будет крупнейший в Прибалтике учебный комплекс по подготовке операторов беспилотников (БПЛА). На сообщение министра в соцсетях обратило издание «Газета.ru».

Источник: соцсети Андриса Спрудса

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал Спрудс.

Сообщается, что в комплексе «Дом дронов» будут испытываться новые модели беспилотников, проводиться занятия по управлению такими системами, а также начальное обучение операторов БПЛА. Открытие центра произошло после прошедших в начале ноября испытаниях беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Они завершились 7 ноября и проходили в рамках научно-исследовательского эксперимента НАТО «DiBaX» на военной базе в Адажах недалеко от Риги. Согласно Министерству обороны Латвии, полёты беспилотников проходили над территорией Латвии и на границе с Эстонией.

Сообщение министра обороны Спрудса о «дроновой сверхдержаве» основывается на том, что учения НАТО подтвердили лидирующую роль Латвии в цифровой трансформации и оборонных инноваций 5G. По словам вице-адмирала ВМС США Джеффри Хьюза из Командования по трансформации ОВС НАТО, учения были направлены на ускоренное внедрение передовых цифровых технологий в различные процедуры и операции НАТО.

России есть чем ответить на такие смелые заявления Риги. В первом квартале следующего года компания «Орда-Пилот» выпустит сеткомёты для защиты техники от дронов. Этот комплекс оснащён инструментами для запуска сети по определенным целям. Система видеонаблюдения с машинным зрением оценивает воздушное пространство и в случае угроз запускает по объектам (дронам) сетку (максимальная дальность выстрела сеткой составит 45 метров). Сеткомёт можно устанавливать на любую технику — как гражданскую, так и военную.