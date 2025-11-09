Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
Это заявление было сделано после успешных испытаний беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал страну «дроновой сверхдержавой» после церемонии открытия «Дома дронов» (Drone House). Это будет крупнейший в Прибалтике учебный комплекс по подготовке операторов беспилотников (БПЛА). На сообщение министра в соцсетях обратило издание «Газета.ru».
Источник: соцсети Андриса Спрудса

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал Спрудс.

Сообщается, что в комплексе «Дом дронов» будут испытываться новые модели беспилотников, проводиться занятия по управлению такими системами, а также начальное обучение операторов БПЛА. Открытие центра произошло после прошедших в начале ноября испытаниях беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта. 

Они завершились 7 ноября и проходили в рамках научно-исследовательского эксперимента НАТО «DiBaX» на военной базе в Адажах недалеко от Риги. Согласно Министерству обороны Латвии, полёты беспилотников проходили над территорией Латвии и на границе с Эстонией.

Сообщение министра обороны Спрудса о «дроновой сверхдержаве» основывается на том, что учения НАТО подтвердили лидирующую роль Латвии в цифровой трансформации и оборонных инноваций 5G. По словам вице-адмирала ВМС США Джеффри Хьюза из Командования по трансформации ОВС НАТО, учения были направлены на ускоренное внедрение передовых цифровых технологий в различные процедуры и операции НАТО.

России есть чем ответить на такие смелые заявления Риги. В первом квартале следующего года компания «Орда-Пилот» выпустит сеткомёты для защиты техники от дронов. Этот комплекс оснащён инструментами для запуска сети по определенным целям. Система видеонаблюдения с машинным зрением оценивает воздушное пространство и в случае угроз запускает по объектам (дронам) сетку (максимальная дальность выстрела сеткой составит 45 метров). Сеткомёт можно устанавливать на любую технику — как гражданскую, так и военную.

#россия #военная техника #дроны #бпла #прибалтика #латвия
Источник: gazeta.ru
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
6
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
4
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
1
Комиссар ЕС по обороне заявил о планах создания в Европе «Космического оборонного щита»
+
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
В Китае спущен на воду крупнейший авианосец с магнитной катапультой
+
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
4
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
5
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
ASRock представила четыре новые платы с чипсетом X870, включая X870 Taichi OCF с 25-фазной VRM
3
Уничтоженный сотрудниками ФБР жесткий диск с 3443 BTC стал предметом судебного иска
+

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
5
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
32
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
2
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+

Сейчас обсуждают

alivko1970
11:58
Ну да, как-то немного противно когда мелкие шавки начинают что-то там из себя мнить
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
Богдан Бочкарев
11:55
Лучше попробуйте сделать nissan cube
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Богдан Бочкарев
11:52
А потом ещё largus sport сделают 🤣🤣🤣🤣
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Павел Ломин
11:42
Ну, собственно еще один пример проблемы линукс как пользовательской ос. Почему драйвер то не встает в офигительно обратно совместимом ядре? Мне уже сказали, что я ничего не понимаю и ядро отлично совм...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
козлина
11:31
санитаров со смирительной рубашкой сюда, срочно! Поциэнт Чимбалалаенко буянит!!!
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Павел Ломин
11:27
Меня убеждения внешние не интересуют. Запускается - хорошо. Но надо, чтобы без скрипта и любой бинарник и всегда. Софта, который так запускается ничтожно мало. Это плохо. Потому эта ос как пользовател...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
RandomXP
11:18
"Наличие несовместимых вызовов API" - а кто мешает допилить АПИ? Там такие деньги крутятся - могли давно уже сделать совместимость.
Microsoft разрабатывает инструмент для преобразования кода Nvidia CUDA в AMD ROCm
Roditch
11:08
Полностью готова и выйдет через год - странное сочетание.
Том Хендерсон: Grand Theft Auto VI полностью готова и проходит финальную стадию оптимизации
Александр Марянян
11:04
Какая грязь. Мало того, что новость высосаная из вброса, так ещё и не поленился автор навязыванием заняться. И в который раз уже попытка продолжать этот пожилой хайп. Спасибо, больше этот канал не инт...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Roditch
10:49
Ну то что люди использовали эти орудия 300 тыс лет назад понятно, а кто создал эти орудия за 2,5 млн лет до людей?
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter