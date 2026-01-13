Сайт Конференция
Блоги
kefirNET
Социальный фонд России подвел первые итоги индексации и назначения выплат в 2026 году
С января вступили в силу изменения, касающиеся социальных выплат и мер поддержки россиян.

С 1 января 2026 года в России вступили в силу новые параметры социальной поддержки, затронувшие миллионы граждан. Согласно официальным данным Социального фонда (СФР), за первую декаду января ведомство приняло более 210 тысяч решений о назначении различных пособий и мер реабилитации. Основной массив обращений пришелся на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, по которому специалисты обработали свыше 166 тысяч заявлений в оперативном режиме.

Автор изображения: kefirNET

Ключевым изменением текущего года стала индексация страховых пенсий на 7,6%. По словам представителей фонда, средний размер выплаты по старости для неработающих граждан теперь превысил отметку в 27 тысяч рублей. Перерасчет был произведен в беззаявительном порядке, а стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля. Параллельно с этим на 20% увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который теперь составляет 27 093 рубля, что автоматически повлекло за собой рост связанных с ним пособий по временной нетрудоспособности и материнству.

В то же время изменились критерии оценки нуждаемости для получения единого пособия. Теперь для назначения государственной поддержки трудоспособные члены семьи должны иметь официальный доход не менее восьми МРОТ за расчетный период, что вдвое выше прежнего порога. Тем не менее власти предусмотрели ряд исключений: из расчета общего дохода семьи теперь исключаются единовременные выплаты от работодателей, связанные с рождением или усыновлением ребенка.

Специалисты отмечают, что текущая реформа направлена на повышение адресности социальной помощи и усиление поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Работа клиентских служб в праздничные дни позволила избежать задержек в перечислении средств, а большинство услуг граждане получили в цифровом формате через портал Госуслуг.

#общество #выплаты #социальная поддержка #социальный фонд россии #единое пособие #сфр
Источник: sfr.gov.ru
