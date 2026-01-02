По слухам, данный смартфон создаётся, чтобы составить конкуренцию новой серии Honor WIN

Согласно утечкам от инсайдера Digital Chat Station, бренд OnePlus (предположительно) работает над смартфоном с частотой обновления экрана 200 Гц. Разработка ведется в ответ на недавний релиз игровой серии Honor WIN, флагман которой получил OLED-панель с частотой 185 Гц и яркостью до 6000 нит. Новое решение OnePlus призвано превзойти текущий стандарт плавности в мобильном сегменте.

Автор изображения: OnePlus

Технологической базой для новинки может стать четвертое поколение дисплеев «Oriental Screen», разрабатываемых совместно с компанией BOE. Актуальный флагман бренда, OnePlus 15, уже оснащен экраном третьего поколения с частотой 165 Гц и разрешением 1.5K. Переход на 200 Гц потребует дальнейшей оптимизации микросхем драйвера дисплея (Touch IC) и алгоритмов энергосбережения для минимизации нагрузки на аккумулятор.

Конкурирующая линейка Honor WIN, представленная 26 декабря 2025 года, сделала ставку на экстремальные игровые характеристики: чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, активное охлаждение со встроенным вентилятором и батарею емкостью 10 000 мАч. Ожидается, что OnePlus представит свой ответ в рамках следующего поколения флагманов или специализированной игровой модели в 2026 году.