Компания Great Wall выпускает блок питания SPARK S8

Компания Great Wall расширила применение полупроводников на основе нитрида галлия (GaN), представив блок питания SPARK S8 с сертификатом 80 PLUS Gold. Ранее эта технология использовалась преимущественно в компактных адаптерах и высококлассных PSU с сертификатами Platinum и выше, однако теперь GaN-транзисторы впервые появились в устройстве среднего ценового сегмента.

Модель SPARK S8 обладает номинальной мощностью 850 Вт, выполнена в стандартном форм-факторе ATX и оснащена полностью модульной системой кабелей. Блок питания соответствует спецификации Intel ATX 3.1 и поддерживает родной 12V-2×6 разъём для питания видеокарт. При напряжении 115 В и половинной нагрузке КПД достигает 91,24 %.

Внутри реализована схема single-rail +12 В. Охлаждение обеспечивает 120-мм вентилятор с температурным управлением, поддерживающий функции «умного» включения/выключения, самодиагностики при запуске и отложенной остановки. Устройство рассчитано на эксплуатацию на высоте до 5000 метров над уровнем моря и оснащено пятью системами защиты: от перенапряжения (OVP), перегрузки по току (OCP), превышения мощности (OPP), перегрева (OTP) и короткого замыкания (SCP).

Производитель предоставляет расширенную гарантию — 10 лет: первый год с правом замены на новое устройство, последующие девять — стандартное гарантийное обслуживание.

Розничная цена SPARK S8 на китайском рынке составляет 579 юаней(~$81).