Выпущен новый магнитный внешний аккумулятор EcoFlow Rapid Mag Qi2 емкостью 10 000 мАч и мощностью зарядки 15 Вт

Компания EcoFlow анонсировала выпуск доступной версии беспроводного внешнего аккумулятора Rapid Mag Qi2 Magnetic Power Bank. Новинка отличается от премиальной модели сниженной скоростью беспроводной зарядки, но сохраняет ключевые функции.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт по стандарту Qi2. Для быстрой зарядки предусмотрен USB-C порт с поддержкой мощности до 36 Вт. По данным производителя, для зарядки iPhone 16 от 0 до 50% требуется всего на восемь минут больше по сравнению с 25-ваттными аналогами.

Особенностью модели стал встроенный кикстенд, позволяющий устанавливать телефон в вертикальном или горизонтальном положении для просмотра контента без использования рук. В отличие от более дорогой версии, новинка не имеет полноценного дисплея — уровень заряда отображается четырьмя светодиодами.

Габариты пауэрбанка составляют 15,95 мм в толщину при весе 220 граммов. Устройство доступно в белом цвете и других вариантах. Начальная цена составляет 54,99. Продажи организованы через Amazon и официальный магазин EcoFlow.

Согласно данным, пауэрбанк поддерживает сквозную зарядку и способен полностью восполнить заряд большинства современных смартфонов минимум один раз. Магнитное крепление обеспечивает надёжную фиксацию устройства во время использования.