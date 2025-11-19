ASUS Pro WS B850M-ACE SE поддерживает процессоры Ryzen 9000 и EPYC 4005

Компания ASUS анонсировала выпуск новой материнской платы Pro WS B850M-ACE SE формата micro-ATX для рабочих станций. Устройство уже доступно на американском рынке по цене 359 долларов и в Китае за 4499 юаней.

Плата ориентирована на создание «продвинутых ИИ-ПК» и поддерживает как потребительские процессоры AMD Ryzen 9000/8000/7000 серии, так и серверные AMD EPYC Embedded 4005 серии на сокете AM5.

Конструкция Pro WS B850M-ACE SE выполнена в характерном для линейки Pro WS повёрнутом расположении компонентов. Сокет процессора установлен горизонтально, а четыре слота DDR5 UDIMM и 8+4-контактные разъёмы EPS для питания расположены вдоль воздушного потока от видеокарты. Модель оснащена 8+2+1-фазной системой питания, 8-слойной печатной платой и разъёмами ProCool II. Для повышения надёжности в рабочих станциях используются дроссели и конденсаторы из алюминиевого сплава.

Отдельного внимания заслуживает поддержка управления: ASPEED AST2600 BMC обеспечивает серверную функциональность IPMI для удалённого администрирования в паре с ASUS Control Center Express. Для изоляции служебного трафика предусмотрен отдельный 1GbE порт.

Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16, подключённым напрямую к процессору, и одним слотом PCIe 4.0 x4 полноразмерного формата от чипсета. Оба слота имеют усиление SafeSlot для установки тяжёлых видеокарт. Возможности хранения данных включают два слота M.2 2280 с поддержкой PCIe 5.0 x4, один разъём PCIe 5.0 x4 MCIO и один порт U.2, который также может поддерживать работу четырёх накопителей SATA III.