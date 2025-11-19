Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
ASUS выпустила материнскую плату Pro WS 850M-ACE SE по цене 359 долларов
ASUS Pro WS B850M-ACE SE поддерживает процессоры Ryzen 9000 и EPYC 4005

Компания ASUS анонсировала выпуск новой материнской платы Pro WS B850M-ACE SE формата micro-ATX для рабочих станций. Устройство уже доступно на американском рынке по цене 359 долларов и в Китае за 4499 юаней.

Плата ориентирована на создание «продвинутых ИИ-ПК» и поддерживает как потребительские процессоры AMD Ryzen 9000/8000/7000 серии, так и серверные AMD EPYC Embedded 4005 серии на сокете AM5.

Конструкция Pro WS B850M-ACE SE выполнена в характерном для линейки Pro WS повёрнутом расположении компонентов. Сокет процессора установлен горизонтально, а четыре слота DDR5 UDIMM и 8+4-контактные разъёмы EPS для питания расположены вдоль воздушного потока от видеокарты. Модель оснащена 8+2+1-фазной системой питания, 8-слойной печатной платой и разъёмами ProCool II. Для повышения надёжности в рабочих станциях используются дроссели и конденсаторы из алюминиевого сплава.

Отдельного внимания заслуживает поддержка управления: ASPEED AST2600 BMC обеспечивает серверную функциональность IPMI для удалённого администрирования в паре с ASUS Control Center Express. Для изоляции служебного трафика предусмотрен отдельный 1GbE порт.

Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16, подключённым напрямую к процессору, и одним слотом PCIe 4.0 x4 полноразмерного формата от чипсета. Оба слота имеют усиление SafeSlot для установки тяжёлых видеокарт. Возможности хранения данных включают два слота M.2 2280 с поддержкой PCIe 5.0 x4, один разъём PCIe 5.0 x4 MCIO и один порт U.2, который также может поддерживать работу четырёх накопителей SATA III.

#asus #комплектующие #материнская плата #сборка пк #комплектующие для пк #pro ws b850m-ace se
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
3
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии
+
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
+
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
+
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Android 17 может получить ряд улучшений для повышения удобства игрового процесса
+
AMD планирует повысить цены на все видеокарты Radeon текущего поколения из-за дефицита памяти
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
15
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
5
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
6
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
6
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
1
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
30
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
41
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
14:13
Решается вопрос электрошоковой терапии и вариантом с использованием газа типа СУГ или СНГ.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Evgeny Chezarin
14:11
Если пациент получает удовольствие от электрошоковой терапии, тогда необходимо пересмотреть подход и переходить к использованию замкнутых, герметичных помещений для впрыска туда пропана.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Эдуард Егоров
14:09
Не скули украшист, и пилотный нужен и беспилотный тоже нужен , тем более по аэродинамике он по лучше будет чем ф 35 в любой конфигурации , как в области малозаметности так и в по летным характеристи...
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Imeron
14:08
В том что Шпалы у него не встанут тоже Линукс виноват, ага. Всего-то v1 процы выкинули на мороз. Процитирую классика: "Какие-то там инструкции"
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Arthur Kh
14:03
все 4 платы мусор с врмом а чипсета, за последнюю вообще требуют 20 тыся в условном днсе
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Evgeny Chezarin
14:03
Отставить ПТБ. Подключить к сети, обернуть колючей проволокой по восходящей спирали до макушки для усиления торсионного эффекта. Включить сеть.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Imeron
13:56
>К сожалению, дистрибутив Pop!_OS не имеет утилит для вывода информации даже про OpenGL, не говоря уже про Vulkan API и OpenCL Неужели оттуда выпилили inxi и пакетный менеджер?! >Дистрибутив Pop!_OS, ...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Говорящий Гриб
13:53
По всем признакам ты в стратегиях разбираешься, как Зюстякс. Starcraft 2 - пародия на стратегию и позор серии. CoH это Call of Duty с солдатиками и закосом под стратегию. И вывернутой исторической п...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Говорящий Гриб
13:53
Генералы это шедевр по сравнению с Starcraft 2
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Говорящий Гриб
13:52
Если Старкрафт 2 стратегия, то почему почти во всех миссиях игрока пихают в жопу, что бы он бегал как чокнутый дурачок на время? Стратегия это когда человек спокойно играет и разрабатывает стратегию ...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter