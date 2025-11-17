После тизеров компания HONOR подтвердила выпуск смартфонов серии HONOR 500 — HONOR 500 и HONOR 500 Pro — в Китае 24 ноября.

Компания HONOR официально подтвердила дату выхода новых смартфонов серии 500. Презентация моделей HONOR 500 и HONOR 500 Pro состоится в Китае 24 ноября 2025 года. Ранее компания уже анонсировала ключевые особенности устройств, включая 200-мегапиксельную камеру для портретной съёмки и плоские OLED-дисплеи высокого качества.

Модель HONOR 500 Pro будет оснащена 6,55-дюймовым FHD+ OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и широким диапазоном диммирования 3840 Гц. В основе устройства — 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830. Устройство предложено в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Основная камера Pro-версии включает 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив IMX856 с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Дополнительные функции включают сканер отпечатков пальцев под экраном, инфракрасный датчик и защиту по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

HONOR 500

HONOR 500 Pro получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Устройство будет работать под управлением операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 16.

Стандартная версия HONOR 500 практически повторяет характеристики Pro-модели, за исключением некоторых отличий. Вместо Snapdragon 8 Elite здесь используется 4-нанометровый процессор Snapdragon 8s Gen 4 с частотой до 3,2 ГГц. В системе камер отсутствует перископический телеобъектив. Также отсутствует поддержка беспроводной зарядки, но сохраняется быстрая проводная зарядка на 80 Вт.

HONOR 500 Pro

Обе модели получат поддержку сетей 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и будут доступны в четырёх цветовых вариантах: Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black и Moonlight Silver.