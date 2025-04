Samsung работает над бета-обновлением One UI 7 Watch.

Image: Samsung

Компания Samsung приступила к работе над бета-версией One UI 7 Watch — следующим крупным обновлением для умных часов серий Galaxy Watch 7 и Watch Ultra. Согласно данным энтузиаста @Alfaturk16, в серверных логах Samsung обнаружена прошивка L310XXU1ZYDA, относящаяся к новой ОС. Обновление, вероятно, будет основано на Wear OS 6 от Google, релиз которой ожидается во второй половине 2025 года.

Среди возможных нововведений — функция Raise To Talk, позволяющая активировать голосового помощника поднятием руки, и интеграция Gemini, ИИ-модели Google. Дизайн интерфейса может быть переработан в духе One UI 7 для смартфонов и планшетов: с улучшенной анимацией, упрощённой навигацией и обновлёнными элементами управления. Это продолжит тренд на унификацию экосистемы Samsung.

Ожидается, что бета-тестирование One UI 7 Watch стартует в июне 2025 года, следуя графику прошлогоднего релиза One UI 6 Watch, который сначала стал доступен в Южной Корее и США. Однако задержки с выходом стабильной версии One UI 7 для смартфонов вносят неопределённость в сроки.

Пока Samsung не раскрыла детали, но обновление может затронуть энергоэффективность, расширить поддержку сторонних приложений и улучшить совместимость с устройствами Galaxy. Для пользователей это означает более плавную работу, новые возможности персонализации и усиленную интеграцию со смартфонами и планшетами бренда.

Напомним, стабильная One UI 7 для флагманских смартфонов Samsung пока разворачивается выборочно, а глобальный релиз для большинства устройств ожидается в мае-июне. Обновление для часов станет следующим шагом в развитии экосистемы, но его точные даты остаются под вопросом.