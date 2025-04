В неё вошли 4K QLED, Neo QLED (4K и 8K), OLED-модели, а также обновлённые версии The Frame и проектор The Premiere 5

Image: Samsung

Компания Samsung запустила в Южной Корее полную линейку телевизоров 2025 года, анонсированную ранее на CES 2025. В неё вошли 4K QLED, Neo QLED (4K и 8K), OLED-модели, а также обновлённые версии The Frame и проектор The Premiere 5. Презентация состоялась в рамках мероприятия Unbox And Discover 2025 в сеульском магазине Samsung Gangnam.

Новые телевизоры позиционируются как «истинные ИИ-устройства». Они получили три основные функции на базе искусственного интеллекта:

AI Assistant: распознавание объектов в кадре, перевод субтитров в реальном времени;

AI Home: управление умным домом, мониторинг энергопотребления, уведомления о нештатных ситуациях (например, плач ребёнка или активность питомцев);

AI Viewing Optimization: апскейлинг контента до 4K/8K, преобразование SDR в HDR (AI HDR Remastering Pro), улучшение цветопередачи (Color Booster Pro).

Линейка включает 61 модель в 14 сериях. Среди них:

Neo QLED 8K: флагман QNF990 (75–98 дюймов, от $6798 до $32 427,99), QN900F (75–85 дюймов, от $4256);

OLED 4K: S90F (43–83 дюйма, от $1633 до $5807);

QLED 4K: SF85F (55–83 дюйма, от $1086), The Frame (43–85 дюймов, от $984), The Frame Pro (65–85 дюймов, от $2214);

Crystal UHD: бюджетные модели UF8500 и UF8000 (43–85 дюймов, от $574).

Samsung также представила новые саундбары:

HW-QS700F: преобразуемая модель с гироскопом для автоматической настройки под ориентацию;

HW-Q990F, HW-Q930F, HW-Q800F: обновлённые версии с компактным сабвуфером (на 57% меньше предшественника при сохранении мощности).

Стоимость комплектов с подставками, саундбарами или рамками The Frame варьируется. Часть цен остаётся нераскрытой. Продажи стартовали в Южной Корее, глобальный релиз ожидается в ближайшие месяцы.