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Почти все слышали о TikTok, а многие даже знают, что это сервис для создания и распространения коротких видео. Такой себе синтез YouTube и Instagram с множеством бесполезных видосиков, которые кроме как детям и подросткам никому не нужны. Но это мое мнение, а вы вольны считать совсем наоборот.

Сервис этот был запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance, сначала приобрел популярность в Азии, а затем начал свое нашествие шествие и в других уголках земного шара. Казалось, что компания обеспечила себе пожизненное безоблачное будущее, но только до тех пор, пока на них не обратил внимание Дональд Трамп. Видимо, он посчитал, что полезность сервиса равняется нулю и решил прекратить это безобразие. Или решил, что компании Huawei одной скучно, а вместе с ByteDance им будет веселее находиться под запретом. Это все шутки, а на самом деле он посчитал, что китайская социальная сеть всего лишь несет угрозу национальной безопасности США и легких росчерком пера запретил доступ к приложению на территории своей любимой страны.

Почему забанили TikTok?

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В июле 2020 года государственный секретарь Майк Помпео публично заявил , что у TikTok есть серьезные проблемы с безопасностью, которые заключаются в том, что конфиденциальные данные об американских пользователях приложения компания ByteDance может сливать правительству Китая. А среди этих пользователей могут быть не только рядовые граждане, но и сотрудники государственных учреждений, а также, не дай Бог, работники засекреченных объектов. Понятное дело, что эту информацию подхватили все крупные (и не очень) ЗМИ и донесли ее до читателей, совсем не жалея красок и едких слов.





Майк Помпео реклама





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Сразу после этого, администрация Трампа начала обсуждать необходимость запрета TikTok на территории США. С целью поддержки такой инициативы со стороны американских граждан, они запустили рекламу в Facebook, призывающую к поддержке запрета приложения. Причем в рекламе прямолинейно заявлялось, что «TikTok шпионит за вами».

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В свою защиту TikTok заявил, что не хранит данные пользователей из США в Китае и уж точно не передает их китайскому правительству. Хотя многие эксперты по безопасности и говорят, что TikTok представляет собой угрозу конфиденциальности для пользователей, однако не меньшее их количество заявляет также, что политика, например, Facebook в этом плане не лучше.

Такие заявления Трампа никак не убедили, и он выдвинул ультиматум компании ByteDance: либо TikTok переходит под крыло американской компании, либо полный запрет приложения на территории США. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, 6 августа 2020 года он выдал Распоряжение о противодействии угрозе со стороны TikTok , согласно которому в течение 45 дней приложение должно сменить свою прописку с китайской на американскую.

Понятное дело, что TikTok начали грозить Трампу судебными исками и оспаривать такой запрет. Они заявили, что нет никаких доказательств угрозе национальной безопасности США, а сам запрет ничем не оправдан.

В такие трудные времена генеральный директор TikTok в США Кевин Майер решил, что весь этот геморрой ему совсем не нужен и ушел с должности , оставив высшее руководство в еще большем замешательстве.





Кевин Майер





Реакция Китая на сложившуюся ситуацию?

Китай не остался в стороне и решил вмешаться в ситуацию вокруг TikTok. В начале сентября 2020 года правительство Китая внесло поправки к законам об экспорте технологий , касающиеся работы алгоритмов рекомендации персонализированных информационных услуг на основе данных. Результат работы этого алгоритма можно увидеть в разделе TikTok «Для вас». Именно этот алгоритм многие считают «секретным оружием» приложения, который делает его настолько популярным.

Зачем вообще нужны были эти поправки? А нужны они были затем, что теперь любой иностранный бизнес, который стремится приобрести продукт с таким механизмом рекомендаций на основе ИИ, сначала должен получить одобрение китайского правительства. Сразу после этого Китай заявил , что они скорее позволят закрыть приложение, чем позволят Трампу его купить.

Так что там с продажей TikTok?

После подписания президентом США 6 августа 2020 года Распоряжения о противодействии угрозе со стороны TikTok начались переговоры о покупке китайского приложения американскими компаниями. Первой здесь подсуетилась Microsoft, однако Антимонопольное ведомство США справедливо посчитало, что софтверный гигант и без того занимает монопольное положение на рынке ПО. Вторую попытку покупки TikTok Microsoft уже предприняла вместе с Walmart , но Дональд Трамп заявил, что лучше он и дальше будет продвигать запрет приложения, чем позволит продать его этим компаниям. В конечном итоге, сделка сорвалась, а в игру вступила уже следующая компания.

14 сентября 2020 года сделку по покупке TikTok в США заключил уже другой софтверный гигант – Oracle , предложив компании ByteDance 20 миллиардов долларов наличными и акциями. Однако детали продажи снова не удовлетворили администрацию Трампа. Поэтому Министерство торговли объявило , что с 20 сентября приложение все же будет запрещено в таких магазинах, как Apple App Store и Google Play. После лавины критики такого запрета Министр торговли Уилбур Росс заявил, что полный запрет не вступит в силу до 12 ноября 2020 года, поэтому для утверждения продажи еще есть время.





Уилбур Росс

В последнюю минуту перед тем, как запрет должен был вступить в силу, то есть 20 сентября 2020 года, Трамп заявил , что «концептуально» одобряет сделку между Oracle и TikTik.

Затем Министерство торговли объявило, что отложит удаление приложения из App Store и Google Play до 27 сентября. Если сделка между Oracle и TikTok состоится, то приложение может остаться. И только в противном случае оно будет удалено.

Когда TikTok перестанет работать на территории США?

На данный момент жители США могут и дальше пользоваться приложением TikTok, если предварительно его уже скачали. Однако в будущем получать обновления через Apple App Store или Google Play Store они не смогут. Министерство торговли указало, что полный запрет приложения все еще может быть отложен. Срок продажи TikTok американской компании – до 12 ноября, и если к этому времени Oracle так и не сумеют завершить сделку, то приложение может быть полностью запрещено в США.

И по традиции бесплатная житейская мудрость:

Полностью довольных людей не бывает. Бывают лишь полностью недовольные.