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У франшизы Tony Hawk's Pro Skater за последние несколько лет были тяжелые времена. После выпуска первой части серии, эта франшиза приобрела всемирную известность. Однако после второй части рейтинг игры начал постепенно падать, а Pro Skater 5 получил худшие отзывы во всей франшизе.

Похоже, теперь серия оправдала себя, поскольку Tony Hawk's Pro Skater 1+2 стала о дной из игр года с самым высоким рейтингом.

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Хотя для широкой аудитории игра выходит только сегодня, критики видеоигр официально высказались, и, по их мнению, игра Pro Skater 1+2 является одной из лучших в году. С текущим рейтингом на Metacritic в 88 баллов, римейк первых двух игр Tony Hawk занимает 5-е место среди игр для PlayStation 4 2020 года. Игра также доступна на Xbox One и ПК.





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Напоминаю, что оригинальная Tony Hawk's Pro Skater 2 вышла в далеком 2000 году и до сих пор является одной из игр с самым высоким рейтингом всех времен ( оценка на Metacritic – 98 ).

Таким образом, хотя игре Tony Hawk's Pro Skater 1+2 не удалось достичь абсолютных высот оригинальной второй части, она безусловно движется в правильном направлении.

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Минута ностальгии. Я, например, до сих пор помню те времена, когда играл в эту игру на первой PlayStation без диска. Диск с игрой друг приносил в школу, по пути домой после уроков мы заходили ко мне, ставили диск в дисковод, я запускал какой-либо уровень в игре, потом друг забирал игру и шел домой, а я играл без диска до тех пор, пока не выключал приставку. Да…можно было и так!