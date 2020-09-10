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Ни для кого не секрет, что поисковая система от Google занимает лидирующие позиции в мире. Фактически, компания является монополистом в этой области. Понятное дело, что такое положение дел их не может не устраивать, так как показы рекламы приносят просто баснословные деньги.

Но вот мало кто знает то, что Google платит Apple миллиарды долларов в год (порядка $ 9 млрд.) только за то, чтобы в браузере Safari поисковой системой по умолчания оставалось решение от Google.

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Возникает вопрос, зачем компании Apple своя поисковая система, если ее разработка стоит огромных денег, а Google им еще и доплачивает. И вообще, откуда взялось предположение, что яблочная компания разрабатывает такую систему.

Во-первых, стоит отметить, что в Apple уже есть своя поисковая система Spotlight, которая используется в Mac OS X, начиная с версии 10.4. Однако голосовой помощник Siri для отображения результатов поиска использует алгоритмы Google. Несмотря на это, с нуля разрабатывать уже точно ничего не придется.

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Во-вторых, некоторые факторы указывают на то, что Apple пытается расширить возможности поиска Spotlight и Siri и, возможно, разрабатывает полноценную поисковую систему.

В-третьих, Apple пытается отказаться от финансовых договоренностей, которые у нее есть с Google. Это как раз те, согласно которым в браузере Safari поисковой системой по умолчания является Google.

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Джон Хеншоу из Coywolf сообщил, что в ходе недавних кратких тестов, проведенных AppleInsider, они узнали, что в iOS 13 и iOS 14 почти все поисковые запросы Siri делает через Google. Ключевые слова здесь «почти все». Также Хеншоу обратил внимание, что Apple ищет новых инженеров, специализирующихся на разработке поисковых алгоритмов. Это стало известно благодаря новым объявлениям о вакансиях. Кроме того, он говорит, что поисковая система Apple сможет ослабить мертвую хватку Google в этой области и обеспечит лучшее продвижение услуг компании, а также усилит их контроль над всем аппаратным и программным обеспечением, что позволит разработчикам более эффективно продвигать свои продукты в сети.

Весомым аргументом против разработки Apple собственной полноценной поисковой системы является потеря миллиардов долларов в год, которые им платит Google за привилегию оставаться монополистом в области поиска. Однако яблочный гигант может позволить себе такие потери, тем более, что в будущем компания сможет не только более эффективно продвигать свои продукты, но и зарабатывать на рекламе.

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Мне, например, очень интересно посмотреть на мир, в котором Apple и Google конкурируют между собой в области поиска. Но еще более интересно будет взглянуть на то, как поведет себя Google, если у яблочной компании все получится.