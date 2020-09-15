YouTube Shorts будет конкурировать с TikTok
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YouTube анонсировала приложение-сервис YouTube Shorts для просмотра коротких видео, что позволит видеохостингу конкурировать с TikTok. С его помощью можно будет снимать короткие видео длительностью не более 15 секунд, а затем делиться ими с другими.
YouTube заявляет, что основой нового приложения станут три основные категории.
1. «Создай». Поскольку создание коротких видеороликов лежит в основе нового приложения, поэтому компания хочет сделать это очевидным. Авторам видео будет доступно несколько новых инструментов. Они позволят объединять несколько видеороликов в один, записывать музыку и выставлять скорость воспроизведения. Также будет возможность добавлять таймер и обратный отсчет для записи видео без помощи рук.
2. «Узнай». Компания заявляет, что YouTube – это гигантская платформа, которая побуждает своих пользователей загружать короткие видеоролики на своем хостинге, чтобы о них узнали как можно больше людей.
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3. «Смотри». YouTube Shorts в некотором роде станет частью YouTube. Компания заявляет, что планирует упростить начало просмотра коротких видео на своей платформе.
На данный момент YouTube Shorts будет доступно только для Android, а бета-версия приложения пока доступна только для жителей Индии.
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Видимо, на фоне проблем TikTok с властями США, YouTube решил воспользоваться моментом и переманить часть их пользователей на свою платформу.
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