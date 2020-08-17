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Согласно последнему отчету The Verge , Facebook начал объединять чаты Instagram и Messenger. Об этом свидетельствуют изменения в новом обновлении Instagram как на iOS, так и на Android, в котором теперь отображается сообщение «В Instagram есть новый способ обмена сообщениями». Это новое обновление заменяет службу прямых сообщений Instagram на Facebook Messenger.

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Следует отметить, что на данный момент пользователи пока не могут отправлять сообщения своим друзьям в Facebook из Instagram. Такая возможность, скорее всего, появится в обозримом будущем.

Также The Verge отмечает, что значок Instagram Direct теперь заменен значком Facebook Messenger. Кроме того, в чатах появилась возможность изменять их цвет. Сообщения отправителя, по мере их скроллинга, меняют цвет с синего на фиолетовый. Это добавляет новый элемент свежести сообщениям Instagram, точнее сказать Instagram Messenger.

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Такие изменения свидетельствует о том, что Facebook пытается объединить все свои платформы обмена сообщениями и создать социальный пузырь с огромным количеством пользователей. Судя по всему, это позволит пользователям обмениваться сообщениями между разными платформами без необходимости установки еще одного приложения на телефон. Таким образом, в ближайшем будущем мы можем увидеть слияние Messenger, WhatsApp и Instagram.

В отчете не уточняется, какие регионы получат это обновление. Предполагается, что пока оно будет доступно только пользователям в США.

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Однако Facebook сообщает, что никто никого не будет заставлять объединять свой Facebook Messenger с Instagram Direct. Такой выбор остается за пользователями.

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Особое внимание уделяется безопасности, о чем уже говорил генеральный директор. Стоит напомнить, что Facebook приобрел Instagram еще в 2012 году за 1 миллиард долларов, а затем выкупил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. После этого Facebook уже интегрировал Messenger с платформой WhatsApp Web. Эта интеграция позволяет веб-пользователям WhatsApp совершать групповые видеозвонки с участием до 50 человек через рабочий стол. Таким образом, им осталось только объединить мобильный WhatsApp с Facebook Messenger.