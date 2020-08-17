Facebook объединяет чаты Instagram и Messenger
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Согласно последнему отчету The Verge, Facebook начал объединять чаты Instagram и Messenger. Об этом свидетельствуют изменения в новом обновлении Instagram как на iOS, так и на Android, в котором теперь отображается сообщение «В Instagram есть новый способ обмена сообщениями». Это новое обновление заменяет службу прямых сообщений Instagram на Facebook Messenger.
Следует отметить, что на данный момент пользователи пока не могут отправлять сообщения своим друзьям в Facebook из Instagram. Такая возможность, скорее всего, появится в обозримом будущем.
Также The Verge отмечает, что значок Instagram Direct теперь заменен значком Facebook Messenger. Кроме того, в чатах появилась возможность изменять их цвет. Сообщения отправителя, по мере их скроллинга, меняют цвет с синего на фиолетовый. Это добавляет новый элемент свежести сообщениям Instagram, точнее сказать Instagram Messenger.
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Такие изменения свидетельствует о том, что Facebook пытается объединить все свои платформы обмена сообщениями и создать социальный пузырь с огромным количеством пользователей. Судя по всему, это позволит пользователям обмениваться сообщениями между разными платформами без необходимости установки еще одного приложения на телефон. Таким образом, в ближайшем будущем мы можем увидеть слияние Messenger, WhatsApp и Instagram.
В отчете не уточняется, какие регионы получат это обновление. Предполагается, что пока оно будет доступно только пользователям в США.
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Однако Facebook сообщает, что никто никого не будет заставлять объединять свой Facebook Messenger с Instagram Direct. Такой выбор остается за пользователями.
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Особое внимание уделяется безопасности, о чем уже говорил генеральный директор. Стоит напомнить, что Facebook приобрел Instagram еще в 2012 году за 1 миллиард долларов, а затем выкупил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. После этого Facebook уже интегрировал Messenger с платформой WhatsApp Web. Эта интеграция позволяет веб-пользователям WhatsApp совершать групповые видеозвонки с участием до 50 человек через рабочий стол. Таким образом, им осталось только объединить мобильный WhatsApp с Facebook Messenger.
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