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Сотрудники портала Wccftech сообщают, что Роналдо Буассали, который является внутренним оверклокером компании по производству графических процессоров Galax , сумел разогнать видеокарту Galax RTX 3080 SG до 2340 МГц. Это позволило их графическому чипу занять первое место в 3DMark Port Royal с результатом в 13 488 баллов. Понятное дело, что для достижения таких высот он использовал жидкий азот

Кроме этого, Буассали и его команда установили рекорд также и в 3DMark Time Spy Extreme, где Galax RTX 3080 SG также разместилась на первом месте с оценкой в 10595 баллов. В этом тесте они сумели разогнать графический процессор до 2310 МГц. Предыдущим лидером до этого была видеокарта RTX 2080 Ti (разогнана до 2745 МГц). Еще один рекорд ими был установлен в Fire Strike Ultra (12815 балла), что позволило сдвинуть с пьедестала предыдущего короля в лице Titan RTX.

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Следует обратить внимание, что в ранних запусках Буассали разгонял только графический процессор, но не память. Поэтому, если разогнать и VRAM, то видеокарта Galax RTX 3080 SG должна показать еще лучший результат.

Собственный рекорд Роналдо Буассали вместе с командой планируют побить с помощью видеокарты GeForce RTX 3090.