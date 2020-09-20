Видеокарту GeForce RTX 3080 разогнали до рекордных 2,34 ГГц
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Сотрудники портала Wccftech сообщают, что Роналдо Буассали, который является внутренним оверклокером компании по производству графических процессоров Galax, сумел разогнать видеокарту Galax RTX 3080 SG до 2340 МГц. Это позволило их графическому чипу занять первое место в 3DMark Port Royal с результатом в 13 488 баллов. Понятное дело, что для достижения таких высот он использовал жидкий азот
Кроме этого, Буассали и его команда установили рекорд также и в 3DMark Time Spy Extreme, где Galax RTX 3080 SG также разместилась на первом месте с оценкой в 10595 баллов. В этом тесте они сумели разогнать графический процессор до 2310 МГц. Предыдущим лидером до этого была видеокарта RTX 2080 Ti (разогнана до 2745 МГц). Еще один рекорд ими был установлен в Fire Strike Ultra (12815 балла), что позволило сдвинуть с пьедестала предыдущего короля в лице Titan RTX.
Следует обратить внимание, что в ранних запусках Буассали разгонял только графический процессор, но не память. Поэтому, если разогнать и VRAM, то видеокарта Galax RTX 3080 SG должна показать еще лучший результат.
Собственный рекорд Роналдо Буассали вместе с командой планируют побить с помощью видеокарты GeForce RTX 3090.
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