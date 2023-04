Модель стала доступнее на $160.

ASRock продолжает радовать почитателей своей продукции, снижая стоимость графических адаптеров: как информирует общественность ресурс VideoCardz, одна из моделей компании ощутимо потеряла в цене и теперь предлагается ниже MSRP.

реклама

Источник изображения: Newegg

Речь идёт о топовой игровой видеокарте ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XTX с оригинальным дизайном и производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, характеризующейся максимальной частотой GPU в 2615 МГц и объёмом видеопамяти в 24 Гбайт, стоимость которой в заморском онлайн-магазине Newegg на старте продаж составляла $1120, однако сейчас эта модель предлагается лишь за $960, став доступнее на $160.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Мало того, ценник видеокарты стал даже ниже рекомендованной стоимости AMD, составляющей $999. Кроме того, покупатели видеоадаптера могут рассчитывать на бесплатный игровой подарок, включающий в себя тайтл The Last of Us Part I.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Учитывая солидный объём видеопамяти вкупе со сравнительно высоким уровнем производительности, приобретение ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XTX выглядит вполне неплохим решением. Остаётся надеяться, что другие производители видеокарт последуют примеру ASRock, снизив ценники своих моделей, причём не только в топовом сегменте.