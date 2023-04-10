ASRock продолжает радовать почитателей своей продукции, снижая стоимость графических адаптеров: как информирует общественность ресурс VideoCardz, одна из моделей компании ощутимо потеряла в цене и теперь предлагается ниже MSRP.
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Источник изображения: Newegg
Речь идёт о топовой игровой видеокарте ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XTX с оригинальным дизайном и производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, характеризующейся максимальной частотой GPU в 2615 МГц и объёмом видеопамяти в 24 Гбайт, стоимость которой в заморском онлайн-магазине Newegg на старте продаж составляла $1120, однако сейчас эта модель предлагается лишь за $960, став доступнее на $160.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
Мало того, ценник видеокарты стал даже ниже рекомендованной стоимости AMD, составляющей $999. Кроме того, покупатели видеоадаптера могут рассчитывать на бесплатный игровой подарок, включающий в себя тайтл The Last of Us Part I.
Учитывая солидный объём видеопамяти вкупе со сравнительно высоким уровнем производительности, приобретение ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XTX выглядит вполне неплохим решением. Остаётся надеяться, что другие производители видеокарт последуют примеру ASRock, снизив ценники своих моделей, причём не только в топовом сегменте.