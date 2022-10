Ожидается, что новинка получит улучшенный трехкластерный дизайн и повышенные частоты производительных ядер

Известный инсайдер Роланд Квандт раскопал информацию, касающуюся невыпущенного чипсета Snapdragon, который может быть представлен в ближайшее время. В недавнем твите Квандт утверждает, что Qualcomm в настоящее время тестирует чип Snapdragon 7 с кодовым названием SM7475, который имеет трехкластерный дизайн, аналогичный оригинальному Snapdragon 7 Gen 1, но при его ближайшем рассмотрении обнаруживаются другие тактовые частоты.

Напомню, что Snapdragon 7 Gen 1 имеет основное ядро Cortex-A710 с тактовой частотой 2,4 ГГц, три высокопроизводительных ядра Cortex-A710, работающих на частоте 2,36 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510, работающих на частоте 1,8 ГГц. По словам Квандта, невыпущенный чипсет Snapdragon 7 получит улучшенные тактовые частоты, поскольку основные и производительные ядра работают на частоте более 2,4 ГГц, а эффективные ядра по-прежнему будут работать на частоте 1,8 ГГц.

Портал WCCFTech предполагает, что новый чипсет может получить название Snapdragon 7 Plus Gen 1, учитывая сходство с SM8475, который в конечном итоге стал Snapdragon 8 Plus Gen 1. Если Qualcomm заменит основное ядро A710 новым X3 и вместо этого будет использовать 4-нм техпроцесс TSMC вместо техпроцесса Samsung, то новинка сможет показать уровень производительности, близкий к Snapdragon 8 Gen 1. Ожидается, что новый премиальный чип среднего класса Snapdragon 7 Plus Gen 1 будет анонсирован вместе со Snapdragon 8 Gen 2 15 ноября.